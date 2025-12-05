Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι αυτονόητο, ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη
GALA
Βίκυ Βολιώτη Υιοθεσία

Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι αυτονόητο, ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη

Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός για την υιοθεσία της κόρης της

Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι αυτονόητο, ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη σιγουριά και τη βεβαιότητα που ένιωθε για την απόφασή της να στραφεί στην υιοθεσία προκειμένου να βιώσει τη μητρότητα υπογράμμισε η Βίκυ Βολιώτη. Η ηθοποιός επισήμανε ότι το να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο δρόμο για να αποκτήσει παιδί ήταν κάτι αυτονόητο, προσθέτοντας ότι ίσως να τη φόβιζε η ιδέα της εγκυμοσύνης.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Βίκυ Βολιώτη εξήγησε γιατί δεν θέλησε να κυοφορήσει και εξομολογήθηκε ότι μόλις αντίκρισε για πρώτη φορά την κόρη της στην Αιθιοπία αισθάνθηκε αμέσως τη σύνδεση μαζί της.

«Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι το αυτονόητο. Ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη. Την είδα για πρώτη φορά έναν μήνα μετά τη γέννησή της, όταν κατέβηκα στην Αιθιοπία. Από την πρώτη φορά κατάλαβα ότι ήταν το παιδί μου, αδιαμφισβήτητο. Ήταν πιο δύσκολο απ΄ό,τι είναι σήμερα, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Αναφερόμενη στη διαδικασία της υιοθεσίας, επισήμανε ότι ήταν πολύ επίπονη και ψυχοφθόρα: «Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδιά πολλά που είναι προς υιοθεσία. Είναι λίγα τα παιδιά και τα ζευγάρι που περιμένουν είναι πολλά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης