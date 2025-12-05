Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι αυτονόητο, ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη

Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός για την υιοθεσία της κόρης της