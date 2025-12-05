Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι αυτονόητο, ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη
Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι αυτονόητο, ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη
Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός για την υιοθεσία της κόρης της
Τη σιγουριά και τη βεβαιότητα που ένιωθε για την απόφασή της να στραφεί στην υιοθεσία προκειμένου να βιώσει τη μητρότητα υπογράμμισε η Βίκυ Βολιώτη. Η ηθοποιός επισήμανε ότι το να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο δρόμο για να αποκτήσει παιδί ήταν κάτι αυτονόητο, προσθέτοντας ότι ίσως να τη φόβιζε η ιδέα της εγκυμοσύνης.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Βίκυ Βολιώτη εξήγησε γιατί δεν θέλησε να κυοφορήσει και εξομολογήθηκε ότι μόλις αντίκρισε για πρώτη φορά την κόρη της στην Αιθιοπία αισθάνθηκε αμέσως τη σύνδεση μαζί της.
«Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι το αυτονόητο. Ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη. Την είδα για πρώτη φορά έναν μήνα μετά τη γέννησή της, όταν κατέβηκα στην Αιθιοπία. Από την πρώτη φορά κατάλαβα ότι ήταν το παιδί μου, αδιαμφισβήτητο. Ήταν πιο δύσκολο απ΄ό,τι είναι σήμερα, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Αναφερόμενη στη διαδικασία της υιοθεσίας, επισήμανε ότι ήταν πολύ επίπονη και ψυχοφθόρα: «Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδιά πολλά που είναι προς υιοθεσία. Είναι λίγα τα παιδιά και τα ζευγάρι που περιμένουν είναι πολλά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
