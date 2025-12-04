Νίνα Λοτσάρη για τον σύντροφό της: Υπάρχει συναισθηματική ακεραιότητα στη σχέση μας, δεν φοβάμαι τίποτα
Νίνα Λοτσάρη για τον σύντροφό της: Υπάρχει συναισθηματική ακεραιότητα στη σχέση μας, δεν φοβάμαι τίποτα
Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταπληκτική ενέργεια, τόνισε η ηθοποιός και τραγουδίστρια
Συναισθηματική ακεραιότητα δήλωσε ότι αισθάνεται η Νίνα Λοτσάρη στο πλευρό του συντρόφου της, Χρήστου Λεμονίδη. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί η σχέση τους, η οποία μετρά πέντε χρόνια, την κάνει να μη φοβάται τίποτα.
Μιλώντας για την προσωπική της ζωή στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Νίνα Λοτσάρη στάθηκε στη συναισθηματική ακεραιότητα που της προσφέρει η σχέση της και εξομολογήθηκε ότι απολαμβάνει την καθημερινότητα με τον σύντροφό της.
«Όταν σε μια σχέση υπάρχει συναισθηματική ακεραιότητα, δεν φοβάσαι τίποτα. Αυτό το δυνατό πράγμα το αισθάνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ η καθημερινότητα που έχω με τον σύντροφό μου. Εννοείται ότι και θα τσακωθούμε και θα γελάσουμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταπληκτική ενέργεια, είναι πάντα θετική. Είναι αυτό που σηκώνεται το πρωί για να πιει τον καφέ του και τον βλέπεις χαμογελαστό. Για εμένα αυτό, είναι υγεία και μου το μεταδίδει», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Όσον αφορά στη γνωριμία του συντρόφου της με τις κόρες της, η Νίνα Λιτσάρη ανέφερε: «Αρχικά τσεκάρω εγώ αν ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου είναι σωστός για να τον γνωρίσω στα παιδιά μου και μετά προχωράω. Αν δεν ήταν, δεν θα τον είχαν γνωρίσει ποτέ. Τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία πιο ώριμη για να αποδεχτούν κάποιες αποφάσεις μου. Δεν υπήρχε κάποια αντίδραση. Τα παιδιά μου είναι πολύ υποστηρικτικά, δεν έχουν υπάρξει άβολες στιγμές».
Μιλώντας για την προσωπική της ζωή στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Νίνα Λοτσάρη στάθηκε στη συναισθηματική ακεραιότητα που της προσφέρει η σχέση της και εξομολογήθηκε ότι απολαμβάνει την καθημερινότητα με τον σύντροφό της.
«Όταν σε μια σχέση υπάρχει συναισθηματική ακεραιότητα, δεν φοβάσαι τίποτα. Αυτό το δυνατό πράγμα το αισθάνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ η καθημερινότητα που έχω με τον σύντροφό μου. Εννοείται ότι και θα τσακωθούμε και θα γελάσουμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταπληκτική ενέργεια, είναι πάντα θετική. Είναι αυτό που σηκώνεται το πρωί για να πιει τον καφέ του και τον βλέπεις χαμογελαστό. Για εμένα αυτό, είναι υγεία και μου το μεταδίδει», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν την έχει απασχολήσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στη σχέση τους, αφού είναι πολύ ικανοποιημένη με το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι στιγμής: «Δεν έχω σκεφτεί το μέλλον, προς το παρόν μου αρκεί όπως το ζούμε. Δεν το κυνηγάω γιατί έτσι και αλλιώς η καθημερινότητά μας είναι πολύ έντονη. Συγκατοικούμε από την πρώτη στιγμή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα