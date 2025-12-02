Κόνι Μεταξά: Τη μεγαλύτερη προδοσία τη δέχτηκα από τον Μάριο Καπότση
Το πρώην ζευγάρι χώρισε τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από δυόμιση χρόνια γάμου
Τον λόγο που την οδήγησε στον χωρισμό από τον Μάριο Καπότση μοιράστηκε η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια και ο πολίστας παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 στα Χανιά, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε γνωστή η είδηση ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Σε συνέντευξη που έδωσε σε εκπομπή στο Youtube η Κόνι Μεταξά ρωτήθηκε γιατί χώρισε με τον Μάριο Καπότση, με την ίδια να απαντά ότι ο λόγος ήταν πως, σε αντίθεση με εκείνη, δεν εκδήλωνε τα συναισθήματά του και υποστήριξε ότι δέχτηκε από εκείνον τη μεγαλύτερη προδοσία.
«Δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός και εγώ είμαι φουλ. Το ήξερα από την αρχή…», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Fipster.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 16:50
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης και μετά από σχετική ερώτηση, η Κόνι Μεταξά εξομολογήθηκε πως τη μεγαλύτερη προδοσία την έχει δεχτεί από τον πρώην σύζυγό της. Αν και του είχε ζητήσει να μην έχει επαφές με τον πατέρα της μετά το διαζύγιο, όπως εξήγησε, εκείνος συνέχισε να επικοινωνεί με τον Λευτέρη Πανταζή.
«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο είναι από τον Μάριο, που του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου και μίλαγε. Τώρα όμως δεν μιλάει οπότε είμαστε on good terms. Του το είχα ζητήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές. Επίσης μου είπε να μην τον ξανά αναφέρω», σημείωσε.
