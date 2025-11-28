Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Μήνυσε λουόμενη ο Μπράιαν Λίτρελ των Backstreet Boys επειδή κάνει ηλιοθεραπεία στην ιδιωτική του παραλία - Δείτε βίντεο
Ο Μπράιαν Λίτρελ κατηγορεί την την 67χρονη Κάρολιν Μπάρινγκτον Χιλ, ότι έμπαινε επανειλημμένα στην ιδιοκτησία του στην παραλία Santa Rosa χωρίς άδεια και επιτέθηκε στην οικογένειά του
Tραγουδιστής των Backstreet Boys μήνυσε λουόμενη για παράνομη είσοδο στην ιδιωτική του παραλία έξω από την έπαυλη του αξίας 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα.
Ο Μπράιαν Λίτρελ κατηγορεί την την 67χρονη Κάρολιν Μπάρινγκτον Χιλ, ότι έμπαινε επανειλημμένα στην ιδιοκτησία του στην παραλία Santa Rosa χωρίς άδεια και επιτέθηκε στην οικογένειά του, σύμφωνα με την Daily Mail. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε αρχικά στις 19 Σεπτεμβρίου, ισχυριζόταν ότι η Χιλ «είχε αποφασίσει να εκφοβίσει και να παρενοχλήσει την οικογένεια Λίτρελ».
Ο Λίτρελ την κατηγόρησε για παράνομη είσοδο σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ τέλη Απριλίου και μέσα Σεπτεμβρίου, και τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Λέιαν, καταγράφηκαν σε βίντεο να μιλάνε με λουόμενους έξω από την ιδιοκτησία τους.
Στη Φλόριντα, η υγρή άμμος και το νερό κάτω από τη μέση γραμμή της παλίρροιας είναι συνήθως δημόσια, ενώ η ξηρή άμμος πάνω από την εν λόγω γραμμή μπορεί να είναι ιδιωτική ιδιοκτησία.
Η παράνομη είσοδος φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα από τότε που το ζευγάρι αγόρασε το σπίτι με τρία υπνοδωμάτια και τρια μπάνια τον Φεβρουάριο του 2023.
Ένα βίντεο που έγινε viral δύο μήνες αργότερα έδειχνε τον Λίτρελ και τη σύζυγό του να διαφωνούν με ανώνυμους λουόμενους σχετικά με τα όρια της ιδιοκτησίας.
Στο βίντεο, η Λέιαν φαίνεται να διαφωνεί με τον επισκέπτη και να του επισημαίνει επανειλημμένα ότι πρέπει να βρίσκεται στην «άκρη του νερού» και όχι στην ιδιοκτησία της.
Εν τω μεταξύ, ο Λίτρελ κρατούσε μια πινακίδα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η είσοδος». Αφού ο επισκέπτης είπε στη Λέιαν ότι «δεν θα κουνηθεί» επειδή πίστευε ότι βρισκόταν αρκετά κοντά στην άκρη του νερού, της είπε να καλέσει την αστυνομία. Το βίντεο τελείωσε με τη Λέιαν να προσπαθεί προφανώς να εμποδίσει τον επισκέπτη να την βιντεοσκοπήσει και να του λέει ότι θα του πάρει το τηλέφωνο.
Η αγωγή που κατέθεσαν οι Λίτρελ αναφέρει ότι η Χιλ «αρνιόταν πάντα» να φύγει αφού της είχε γνωστοποιηθεί ότι βρισκόταν σε ιδιωτική ιδιοκτησία.
Σε μια περίπτωση, η 67χρονη κλήθηκε να εγκαταλείψει την ιδιωτική παραλία από έναν βοηθό σερίφη. Ωστόσο, η ίδια υποστήριξε ότι την απείλησαν με ένα τρυπάνι.
«Με απείλησε και την επόμενη φορά που θα με πλησιάσει σε απόσταση ενός μέτρου με αυτό το τρυπάνι, θα βγάλω το σπρέι πιπεριού», είπε η Χιλ.
Η ηλικιωμένη από τη Φλόριντα υπέβαλε αίτηση στις 19 Νοεμβρίου για την απόρριψη της αγωγής των Λίτρελ. Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.
