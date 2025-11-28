Ντόλι Πάρτον: Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους σας για τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια
Η τραγουδίστρια κοινοποίησε ένα βίντεο για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Την ευγνωμοσύνη στο κοινό της εξέφρασε η Ντόλι Πάρτον, για τις εμπειρίες και τις στιγμές που έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια της θρυλικής καριέρας της.
Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram και απευθυνόμενη στους θαυμαστές της είπε με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών: «Λοιπόν, γεια σας. Εδώ είναι η Ντόλι, και θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλους εσάς και για τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια». Η Πάρτον πρόσθεσε: «Λοιπόν, καλή Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους και απλώς να ξέρετε ότι θα σας αγαπώ πάντα».
«Στέλνω ευχές σε εσάς και την οικογένειά σας για την Ημέρα των Ευχαριστιών», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Πριν από περίπου έναν μήνα, η Πάρτον επιχείρησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της μέσα από ένα βίντεο στα social media, μετά από μια ανάρτηση της αδερφής της, Φρίντα, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία, ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί για την τραγουδίστρια.
Η κορυφαία σταρ της κάντρι θέλησε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας της, διευκρινίζοντας ότι είναι καλά, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Δεν πέθανα ακόμα!», ανέφερε με χιούμορ στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Χ (πρώην Twitter).
Μέσα στο βίντεο, η Πάρτον είπε ότι «όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στην πραγματικότητα». «Σας φαίνομαι άρρωστη; Εδώ δουλεύω σκληρά!», σχολίασε χαμογελώντας. «Ήθελα να σας καθησυχάσω, ειδικά όσους ανησυχούν πραγματικά — και τους ευχαριστώ για αυτό, όπως και για τις προσευχές σας», συνέχισε. Η ίδια πρόσθεσε: «Είμαι άνθρωπος που πιστεύει και πάντα εκτιμώ τις προσευχές, για οτιδήποτε και για όλα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά. Έχω κάποια προβλήματα, όπως έχω αναφέρει».
Η δημοφιλής τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι, λόγω του προβλήματος της υγείας της και αργότερα του θανάτου του συζύγου της, είχε παραμελήσει την υγεία της. «Όταν ο σύζυγός μου, ο Καρλ (Τόμας Ντιν), ήταν πολύ άρρωστος, και αυτό κράτησε καιρό, αλλά και μετά τον θάνατό του δεν φρόντισα τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Άφησα πολλά πράγματα που έπρεπε να είχα προσέξει νωρίτερα», εξομολογήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό».
Δείτε το βίντεο
