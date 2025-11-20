Ντόλι Πάρτον: Αντιμετωπίζω μερικές προκλήσεις με την υγεία μου, οι γιατροί μου είπαν να ξεκουραστώ
Ντόλι Πάρτον: Αντιμετωπίζω μερικές προκλήσεις με την υγεία μου, οι γιατροί μου είπαν να ξεκουραστώ
Η τραγουδίστρια απολογήθηκε για την απουσία της από την τελετή εισαγωγής του Dollywood στο Hall of Fame
Σε λόγους υγείας απέδωσε την απουσία της από την τελετή εισαγωγής της στο Hall of Fame η Ντόλι Πάρτον, εξηγώντας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media τις συστάσεις των γιατρών της.
Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η Πάρτον δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση για το θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί, ζητώντας συγγνώμη στους θαυμαστές της μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο Instagram.
Η 79χρονη τραγουδίστρια εντάχθηκε στο Hall of Fame για το θεματικό πάρκο Dollywood που δημιούργησε στο Τενεσί. Σε μήνυμα που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και αρχικά είπε: «Γειά σας, είμαι η Ντόλι» και συνέχισε: «Πραγματικά εύχομαι να μπορούσα να είμαι μαζί σας σήμερα, αλλά πιθανότατα έχετε ακούσει ότι αντιμετωπίζω μερικές προκλήσεις με την υγεία μου αυτό το φθινόπωρο, και οι γιατροί μου μου είπαν να πάρω λίγο χρόνο και να ξεκουραστώ».
Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της στο Dollywood και ζήτησε συγγνώμη για την απουσία της λέγοντας: «Και πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί, αλλά ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να πω ευχαριστώ για αυτήν την απίστευτη τιμή. Και στον Τζακ και τον Πίτερ, γεια σας, σας ευχαριστώ που ήσασταν οι συνεργάτες και οι φίλοι μου για πάνω από 40 χρόνια. Ήσασταν ευλογία για μένα και σας αγαπώ πολύ. Ξέρετε, η συνεργασία μας είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Τους εμπιστεύομαι και με εμπιστεύονται, και πάντα με ακούνε όταν έρχομαι με μια από τις μεγάλες ιδέες και όνειρά μου».
Δείτε το βίντεο
Η Πάρτον θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που είχε τη «μεγάλη ιδέα» να δημιουργήσει το Dollywood, το οποίο φέτος γιορτάζει 40 χρόνια λειτουργίας. «Ονειρευόμουν ένα μέρος εδώ, στα Smoky Mountains, όπου η οικογένειά μου θα μπορούσε να εμφανίζεται και όπου θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σταθερή εργασία στους ανθρώπους της κοινότητάς μας, και όπου οι οικογένειες θα μπορούσαν να έρχονται, να γελούν, να παίζουν, να διασκεδάζουν και να δημιουργούν αναμνήσεις μαζί», ανέφερε. Περιέγραψε ότι ήταν «πολύ νευρική» την ημέρα των εγκαινίων, νιώθοντας σαν «παιδί που περιμένει να δει αν θα εμφανιστεί κανείς σε πάρτι γενεθλίων». Όπως είπε, τελικά εντυπωσιάστηκε από τη συμμετοχή του κόσμου: «Και έριξα μια ματιά από το παράθυρο του λεωφορείου μου, είδα όλα εκείνα τα αυτοκίνητα στη σειρά και, το πιστεύετε; Συνεχίζουν να σχηματίζουν ουρές μέχρι σήμερα».
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων» για την αναγνώριση, τονίζοντας πως η εισαγωγή της στο Hall of Fame αποτελεί «κάτι το απίστευτο» να γιορτάσει τη 40ή επέτειο του Dollywood. Επεσήμανε ακόμη ότι είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που εντάχθηκε στον θεσμό ατομικά και η τέταρτη στα 100 χρόνια ιστορίας του.
Η απουσία της από την τελετή καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά την εξ αποστάσεως αποδοχή ενός τιμητικού Όσκαρ. Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με το Βραβείο Ανθρωπισμού Jean Hersholt από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε στις 16 Νοεμβρίου στα Governors Awards 2025.
Η καλλιτέχνιδα είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο την αναβολή της μόνιμης εμφάνισής της στο Λας Βέγκας λόγω αδιευκρίνιστης ασθένειας, ενώ είχε αναφέρει ήδη από τον Σεπτέμβριο πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η Πάρτον γνωστοποίησε ότι θα μεταφέρει τις εμφανίσεις της σχεδόν έναν χρόνο αργότερα ώστε να επικεντρωθεί στην υγεία της.
«Η Ντόλι είναι καλύτερα κάθε μέρα», είπε από το περιβάλλον της στο «People» σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. «Είναι στο σπίτι φροντίζοντας τον εαυτό της ενώ πολλοί φίλοι και συγγενείς την επισκέπτονται», πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.
Πριν από έναν μήνα, η Πάρτον θέλησε να καθησυχάσει ξανά τους θαυμαστές της μέσω ενός βίντεο στα social media, έπειτα από μια ανάρτηση της αδερφής της, Φρίντα, που προκάλεσε ανησυχία, ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί για την τραγουδίστρια.
Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η Πάρτον δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση για το θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί, ζητώντας συγγνώμη στους θαυμαστές της μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο Instagram.
Η 79χρονη τραγουδίστρια εντάχθηκε στο Hall of Fame για το θεματικό πάρκο Dollywood που δημιούργησε στο Τενεσί. Σε μήνυμα που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και αρχικά είπε: «Γειά σας, είμαι η Ντόλι» και συνέχισε: «Πραγματικά εύχομαι να μπορούσα να είμαι μαζί σας σήμερα, αλλά πιθανότατα έχετε ακούσει ότι αντιμετωπίζω μερικές προκλήσεις με την υγεία μου αυτό το φθινόπωρο, και οι γιατροί μου μου είπαν να πάρω λίγο χρόνο και να ξεκουραστώ».
Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της στο Dollywood και ζήτησε συγγνώμη για την απουσία της λέγοντας: «Και πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί, αλλά ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να πω ευχαριστώ για αυτήν την απίστευτη τιμή. Και στον Τζακ και τον Πίτερ, γεια σας, σας ευχαριστώ που ήσασταν οι συνεργάτες και οι φίλοι μου για πάνω από 40 χρόνια. Ήσασταν ευλογία για μένα και σας αγαπώ πολύ. Ξέρετε, η συνεργασία μας είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Τους εμπιστεύομαι και με εμπιστεύονται, και πάντα με ακούνε όταν έρχομαι με μια από τις μεγάλες ιδέες και όνειρά μου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Πάρτον θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που είχε τη «μεγάλη ιδέα» να δημιουργήσει το Dollywood, το οποίο φέτος γιορτάζει 40 χρόνια λειτουργίας. «Ονειρευόμουν ένα μέρος εδώ, στα Smoky Mountains, όπου η οικογένειά μου θα μπορούσε να εμφανίζεται και όπου θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σταθερή εργασία στους ανθρώπους της κοινότητάς μας, και όπου οι οικογένειες θα μπορούσαν να έρχονται, να γελούν, να παίζουν, να διασκεδάζουν και να δημιουργούν αναμνήσεις μαζί», ανέφερε. Περιέγραψε ότι ήταν «πολύ νευρική» την ημέρα των εγκαινίων, νιώθοντας σαν «παιδί που περιμένει να δει αν θα εμφανιστεί κανείς σε πάρτι γενεθλίων». Όπως είπε, τελικά εντυπωσιάστηκε από τη συμμετοχή του κόσμου: «Και έριξα μια ματιά από το παράθυρο του λεωφορείου μου, είδα όλα εκείνα τα αυτοκίνητα στη σειρά και, το πιστεύετε; Συνεχίζουν να σχηματίζουν ουρές μέχρι σήμερα».
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων» για την αναγνώριση, τονίζοντας πως η εισαγωγή της στο Hall of Fame αποτελεί «κάτι το απίστευτο» να γιορτάσει τη 40ή επέτειο του Dollywood. Επεσήμανε ακόμη ότι είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που εντάχθηκε στον θεσμό ατομικά και η τέταρτη στα 100 χρόνια ιστορίας του.
Η απουσία της από την τελετή καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά την εξ αποστάσεως αποδοχή ενός τιμητικού Όσκαρ. Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με το Βραβείο Ανθρωπισμού Jean Hersholt από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε στις 16 Νοεμβρίου στα Governors Awards 2025.
Η καλλιτέχνιδα είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο την αναβολή της μόνιμης εμφάνισής της στο Λας Βέγκας λόγω αδιευκρίνιστης ασθένειας, ενώ είχε αναφέρει ήδη από τον Σεπτέμβριο πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η Πάρτον γνωστοποίησε ότι θα μεταφέρει τις εμφανίσεις της σχεδόν έναν χρόνο αργότερα ώστε να επικεντρωθεί στην υγεία της.
«Η Ντόλι είναι καλύτερα κάθε μέρα», είπε από το περιβάλλον της στο «People» σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. «Είναι στο σπίτι φροντίζοντας τον εαυτό της ενώ πολλοί φίλοι και συγγενείς την επισκέπτονται», πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.
Πριν από έναν μήνα, η Πάρτον θέλησε να καθησυχάσει ξανά τους θαυμαστές της μέσω ενός βίντεο στα social media, έπειτα από μια ανάρτηση της αδερφής της, Φρίντα, που προκάλεσε ανησυχία, ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί για την τραγουδίστρια.
Η σταρ της κάντρι αποφάσισε να αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας της, διευκρινίζοντας ότι είναι καλά, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Δεν πέθανα ακόμα!», έγραψε η 79χρονη τραγουδίστρια στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Χ (πρώην Twitter).
Στο βίντεο, η Πάρτον εξήγησε πως «όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στην πραγματικότητα». «Σας φαίνομαι άρρωστη; Εδώ δουλεύω σκληρά!», είπε χαμογελώντας. «Ήθελα να σας καθησυχάσω, ειδικά όσους ανησυχούν πραγματικά — και τους ευχαριστώ για αυτό, όπως και για τις προσευχές σας», πρόσθεσε. Η Ντόλι Πάρτον συνέχισε λέγοντας: «Είμαι άνθρωπος που πιστεύει και πάντα εκτιμώ τις προσευχές, για οτιδήποτε και για όλα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά. Έχω κάποια προβλήματα, όπως έχω αναφέρει».
Η διάσημη τραγουδίστρια αναγνώρισε ότι λόγω της ασθένειας και του θανάτου του συζύγου της, παραμέλησε την υγεία της. «Όταν ο σύζυγός μου, ο Καρλ (Τόμας Ντιν), ήταν πολύ άρρωστος — και αυτό κράτησε καιρό- αλλά και μετά τον θάνατό του δεν φρόντισα τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Άφησα πολλά πράγματα που έπρεπε να είχα προσέξει νωρίτερα», εξομολογήθηκε, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό».
Στο βίντεο, η Πάρτον εξήγησε πως «όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στην πραγματικότητα». «Σας φαίνομαι άρρωστη; Εδώ δουλεύω σκληρά!», είπε χαμογελώντας. «Ήθελα να σας καθησυχάσω, ειδικά όσους ανησυχούν πραγματικά — και τους ευχαριστώ για αυτό, όπως και για τις προσευχές σας», πρόσθεσε. Η Ντόλι Πάρτον συνέχισε λέγοντας: «Είμαι άνθρωπος που πιστεύει και πάντα εκτιμώ τις προσευχές, για οτιδήποτε και για όλα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά. Έχω κάποια προβλήματα, όπως έχω αναφέρει».
Η διάσημη τραγουδίστρια αναγνώρισε ότι λόγω της ασθένειας και του θανάτου του συζύγου της, παραμέλησε την υγεία της. «Όταν ο σύζυγός μου, ο Καρλ (Τόμας Ντιν), ήταν πολύ άρρωστος — και αυτό κράτησε καιρό- αλλά και μετά τον θάνατό του δεν φρόντισα τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Άφησα πολλά πράγματα που έπρεπε να είχα προσέξει νωρίτερα», εξομολογήθηκε, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό».
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα