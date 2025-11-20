Ντόλι Πάρτον: Αντιμετωπίζω μερικές προκλήσεις με την υγεία μου, οι γιατροί μου είπαν να ξεκουραστώ

Η σταρ της κάντρι αποφάσισε να αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας της, διευκρινίζοντας ότι είναι καλά, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Δεν πέθανα ακόμα!», έγραψε η 79χρονη τραγουδίστρια στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Χ (πρώην Twitter).Στο βίντεο, η Πάρτον εξήγησε πως «όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στην πραγματικότητα». «Σας φαίνομαι άρρωστη; Εδώ δουλεύω σκληρά!», είπε χαμογελώντας. «Ήθελα να σας καθησυχάσω, ειδικά όσους ανησυχούν πραγματικά — και τους ευχαριστώ για αυτό, όπως και για τις προσευχές σας», πρόσθεσε. Η Ντόλι Πάρτον συνέχισε λέγοντας: «Είμαι άνθρωπος που πιστεύει και πάντα εκτιμώ τις προσευχές, για οτιδήποτε και για όλα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά. Έχω κάποια προβλήματα, όπως έχω αναφέρει».Η διάσημη τραγουδίστρια αναγνώρισε ότι λόγω της ασθένειας και του θανάτου του συζύγου της, παραμέλησε την υγεία της. «Όταν ο σύζυγός μου, ο Καρλ (Τόμας Ντιν), ήταν πολύ άρρωστος — και αυτό κράτησε καιρό- αλλά και μετά τον θάνατό του δεν φρόντισα τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Άφησα πολλά πράγματα που έπρεπε να είχα προσέξει νωρίτερα», εξομολογήθηκε, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό».