Τούμπαρε σχολικό λεωφορείο μετά από σύγκρουση με ΙΧ στο Παλαιό Φάληρο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Παλαιό Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ., με αποτέλεσμα το λεωφορείο να ανατραπεί.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:00, την ώρα που το σχολικό μετέφερε μαθητές, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την εκτίμηση της κατάστασης των επιβαινόντων.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανατροπή του οχήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Οι μαθητές και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή κάποιου σε νοσοκομείο.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
