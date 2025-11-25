Ο Μακόλεϊ Κάλκιν μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία με τον Τζο Πέσι από τα γυρίσματα της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι»
Ο 45χρονος ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την κυκλοφορία του φιλμ
Μια άγνωστη ιστορία από τα γυρίσματα της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» μοιράστηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την κυκλοφορία της.
Ο 45χρονος ηθοποιός ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο Long Beach Convention and Entertainment Center στην Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια ενός Q&A, ο Κάλκιν αποκάλυψε ότι ο συμπρωταγωνιστής του, Τζο Πέσι, τον δάγκωσε στο πλαίσιο προβών και ότι έχει ακόμη την ουλή.
«Με δάγκωσε στη διάρκεια της πρόβας. Οπότε, κάνουμε πρόβα — αυτό που πρέπει επίσης να θυμάστε είναι ότι δεν είμαι πραγματικά στην οθόνη με τον Τζο και τον Νταν (Στερν) για μεγάλο μέρος της ταινίας. Εκείνοι είναι αλλού και γυρίζουν τα πάντα», είπε, προσθέτοντας: «Εγώ απλώς μιλούσα στο κενό».
Συνεχίζοντας την αφήγησή του, ο Κάλκιν σημείωσε: «Άρα, δεν τον ήξερα και τόσο καλά. Και είναι από τις τελευταίες μέρες των γυρισμάτων, και εγώ είμαι όσο ευάλωτος —, όχι απλώς ένα κανονικό εννιάχρονο παιδί — και λέει στον Νταν, “Θέλεις να πούμε τα λόγια;”. Με ρώτησε κι εμένα, κι εγώ ήμουν σε φάση, “Ναι, φυσικά”, γιατί δεν έχω καθόλου ατάκες σε εκείνη τη σκηνή».
Πρόκειται για τη σκηνή στην οποία ο Πέσι, που υποδύεται έναν διαρρήκτη, απειλεί να δαγκώσει και να κόψει τα δάχτυλα του Κέβιν (Κάλκιν).
«Είπε, “Θα [δαγκώσω] αυτά τα δάχτυλα ένα ένα”, και μετά βύθισε τα δόντια του στο δάχτυλό μου. Εγώ έκανα “αααχ!” όπως θα έκανε ένα παιδί, και θα έπρεπε να βλέπατε το πρόσωπό του, γιατί αυτός ο σκληρός τύπος ξαφνικά ήταν “ωωω”, επειδή κατάλαβε ότι μόλις είχε δαγκώσει έναν εννιάχρονο. Έναν εννιάχρονο συνάδελφο. Φωνάξτε το HR», περιέγραψε,
Συνέχισε λέγοντας: «Απλώς είπε, “Συγγνώμη”, και εγώ του είπα, “Ναι, εντάξει, απλά μην το ξανακάνεις”. Και ναι, πραγματικά άφησε σημάδι. Έχουν περάσει 35 χρόνια και έχω ακόμα αυτή τη μικρή λακουβίτσα εδώ. Αυτό είναι το δόντι του Τζο. Όχι το χρυσό. Το κανονικό. Οπότε ναι, μου άφησε ένα σουβενίρ. Είναι μια ωραία ιστορία για να σας διηγούμαι τώρα. Αξίζει τον κόπο πλέον, αλλά τότε ήταν περισσότερο σε φάση “ποιος είναι αυτός ο τύπος;”. Δεν είχα δει καν το Raging Bull τότε».
Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ να πάρει εκδίκηση, εξομολογήθηκε πως του έχει περάσει η σκέψη από το μυαλό. «Ξέρετε κάτι; Κάπως το έχω σκεφτεί. Παίζει γκολφ με έναν γείτονά μου και όλο μου λέει, “Ο Τζο θα έρθει”. Κι εγώ είμαι, “Ναι, ναι”, και του λέω, “Παιδιά, απλώς ελάτε, χτυπήστε το κουδούνι μου και όλα θα είναι εντάξει, όλα καλά”», κατέληξε.
