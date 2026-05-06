Έξι χρόνια κάθειρξη σε άνδρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε γατάκι στη Λέσβο
ΕΛΛΑΔΑ
Ο άνδρας πυροβόλησε το γατάκι το 2021 επειδή του έσκιζε τις σακούλες σκουπιδιών, το γατάκι κατάφερε και επέζησε, με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, υιοθετήθηκε και τελικά πέθανε το 2025 από άλλα αίτια

Σε ποινή κάθειρξης έξι χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, άνδρας, κάτοικος του χωριού Ίππειος της Λέσβου, ο οποίος πριν από πέντε χρόνια, τον Μάιο του 2021, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι.

Ο λόγος που το έκανε ήταν ότι του έσκιζε τις σακούλες με τα σκουπίδια «και έπρεπε να μάθει», όπως είπε ο ίδιος, εμφανώς αμετανόητος. Σύμφωνα με μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, στις διαμαρτυρίες τους απάντησε: «Όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει τον λόγο».

Δεδομένου ότι η απόπειρα δολοφονίας ζώου είναι πλέον κακούργημα, δικάστηκε και καταδικάστηκε στη βαριά παραπάνω ποινή, ενώ καταδικάστηκε επίσης και σε έξι μήνες φυλάκιση για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι ποινές επιβλήθηκαν με αναστολή έως εκδικάσεως της εφέσεως. Να σημειωθεί ότι από το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου του είχε ήδη επιβληθεί και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.

Το γατάκι επέζησε, με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, και υιοθετήθηκε, ενώ τελικά πέθανε το 2025 από άλλα αίτια.
