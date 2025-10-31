Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το ενδεχόμενο γάμου με τον Χρήστο Μάστορα, η σχέση της με τα χρήματα και η ψυχοθεραπεία
Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου, δήλωσε το μοντέλο για τον τραγουδιστή
Η σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα και το ενδεχόμενο γάμου, η ψυχοθεραπεία και ο τρόπος που διαχειρίζεται τα χρήματά της ήταν μερικές από τις θεματικές που συζήτησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε.
Το μοντέλο ήταν καλεσμένη στο vidcast «Ansestea» στο YouTube που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να μιλάει για την προσωπική της ζωή και τα μελλοντικά σχέδιά της, όσα την απασχολούν αυτή την περίοδο, τις δυσκολίες που έχει ξεπεράσει, αλλά και τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και τα χρήματα.
Σε ό,τι αφορά τη σχέση τη με τον τραγουδιστή, το μοντέλο τόνισε ότι ο δεσμός τους έχει εξελιχθεί με τα χρόνια, στηριγμένος στην εμπιστοσύνη και στην αλληλοκατανόηση. Όπως δήλωσε, η ζήλια ανήκει στο παρελθόν, ενώ αναγνωρίζει και τα μικρά ελαττώματα που μπορεί να έχει ο σύντροφός της: «Δεν είμαι ζηλιάρα αλλά ούτε και ο Χρήστος είναι. Στην αρχή της σχέσης που υπάρχει το πάθος και όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει ζήλια, αλλά πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους δύο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω στον Χρήστο είναι ότι υπεραναλύει τα πάντα».
Αναφορικά με την έκθεση της σχέσης της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δείχνει να αντιμετωπίζει με ωριμότητα τα σχόλια που γίνονται γύρω από το όνομά της. Εξήγησε ότι οι επικρίσεις δεν την αγγίζουν και πως θεωρεί άδικο να απαξιώνεται ο Χρήστος Μάστορας με βάση τη φήμη του: «Το να λένε ότι έχω επιλέξει τον Χρήστο Μάστορα επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο είναι προσβλητικό και για τον ίδιο. Δηλαδή τον χαρακτηρίζουν ως ένα απλά διάσημο πρόσωπο. Εμένα δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να ακούω για εμένα και τον Χρήστο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, το μοντέλο σχολίασε για το ενδεχόμενο γάμου με τον τραγουδιστή: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».
Όσον αφορά τα οικονομικά και τη σχέση της με τα χρήματα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε ότι είναι ένα σημαντικό μέσο για μια άνετη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα ανάγει σε αυτοσκοπό: «Τα χρήματα είναι σημαντικά για τη ζωή μου για να ζω άνετα και να βοηθάω αυτούς που αγαπάω. Ανυπομονούσα να μπορέσω να βγάλω χρήματα για να βοηθήσω και την οικογένεια μου. Βοηθάω τις αδελφές μου αν χρειαστεί. Τα χρήματα παίζουν ρόλο μέχρι το σημείο του να ζεις άνετα. Από εκεί και πέρα μπορείς να είσαι ευτυχισμένος με όλα τα άλλα».
Κλείνοντας, τόνισε ότι η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα καθοριστικό εργαλείο αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή της: «Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πέντε χρόνια. Οι λόγοι που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν πολλοί, ο σημαντικότερος όμως είχε να κάνει με την παιδική μου ηλικία. Βλέπω τρομερή εξέλιξη σε εμένα και στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις καταστάσεις».
