Λούις Σι Κέι: Τα φιλιά του με τη χήρα του Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν
Ο κωμικός τα προηγούμενα χρόνια είχε δεχτεί καταγγελίες για πράξεις σεξουαλικής επίδειξης χωρίς συναίνεση
Παθιασμένα φιλιά εθεάθη να ανταλλάσσει ο Λούις Σι Κέι με την επί 15 χρόνια σύντροφο του αείμνηστου ηθοποιού Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Μίμι Ο’Ντόνελ, έντεκα χρόνια μετά τον θάνατό του από υπερβολική δόση. Ο 58χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος είχε δεχτεί cancel τα προηγούμενα χρόνια, λόγω σοβαρών καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης, απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές με τη Μίμι Ο’Ντόνελ στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με άτομα που τους είδαν και μίλησαν στη DailyMail, περπατούσαν αγκαζέ, σταματούσαν συχνά για να φιληθούν, ενώ ο ίδιος της χάιδευε το πρόσωπο και τα μαλλιά. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια γνωστή σχέση της μετά τον θάνατο του Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Καπότε», Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία μόλις 46 ετών, έπειτα από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, όταν υποτροπίασε στη μακροχρόνια μάχη του με τον εθισμό.
Ο Λούις Σι Κέι είχε προηγουμένως παντρευτεί τη ζωγράφο και ηθοποιό Άλιξ Μπέιλι, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, ενώ έχει κατά καιρούς συνδεθεί με γνωστά ονόματα στον καλλιτεχνικό χώρο.
Το 2017, πέντε γυναίκες κατήγγειλαν πως ο κωμικός προέβη επανειλημμένως σε πράξεις σεξουαλικής επίδειξης χωρίς συναίνεση. Την επόμενη ημέρα, ο ίδιος παραδέχτηκε δημόσια την αλήθεια των καταγγελιών και ζήτησε συγγνώμη, γεγονός που οδήγησε σε άμεση διακοπή κάθε επαγγελματικής συνεργασίας του με μεγάλα στούντιο και δίκτυα.
Παρότι κάποιοι συνάδελφοί του τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής του στη σκηνή, άλλοι καλλιτέχνες υποστήριξαν πως ήταν πολύ νωρίς για επανεμφάνιση. Από το 2019 ωστόσο, ο ίδιος επιχειρεί την επιστροφή του στο χώρο, δίνοντας παραστάσεις και περιοδεύοντας. Αυτή την περίοδο πραγματοποιεί περιοδεία με σειρά εμφανίσεων σε μεγάλες πόλεις, με πολλές από αυτές να σημειώνουν πλήρη πληρότητα.
