Βλάβη στο πηδάλιο για το «Κάλυμνος Ντόλφιν»: Επέστρεψε στο λιμάνι με 117 επιβάτες
Στο λιμάνι της Καλύμνου επέστρεψε το επιβατηγό σκάφος «Κάλυμνος Ντόλφιν», έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κω.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι.

Η εταιρεία έχει αναλάβει τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η μετακίνησή τους.

