Η Κέιτ Γουίνσλετ περιέγραψε την αμήχανη συνάντηση που είχε πριν χρόνια με τον βασιλιά Κάρολο: «Φορούσα μια διάφανη ολόσωμη φόρμα»
Όπως είπε, η εμφάνισή της δεν ταίριαζε με το βασιλικό πρωτόκολλο
Για μια… αμφιλεγόμενη στιλιστική επιλογή που έκανε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον τότε, πρίγκιπα Κάρολο μίλησε η Κέιτ Γουίνσλετ. Η ηθοποιός θυμήθηκε την πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και Ευαισθησία» το 1996, λέγοντας ότι ήταν μόλις 20 ετών όταν βρέθηκε απέναντι από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄.
«Είχε έρθει για να στηρίξει τη βασιλική πρεμιέρα και εγώ… φορούσα μια εντελώς διάφανη, μαύρη, δαντελένια ολόσωμη φόρμα», είπε γελώντας, σε συνέντευξή της στο «Jimmy Kimmel Live», όπου βρέθηκε για να μιλήσει για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.
Συνδυασμένη με φλατ μαύρα σανδάλια και ένα μαύρο παλτό, η εμφάνισή της δεν ήταν ακριβώς βασιλικού πρωτοκόλλου. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι όντως θα τον συναντούσαμε. Καθώς πλησίαζε προς το μέρος μου, άρχισα να σκέφτομαι "Θηλές, θηλές, θηλές, Θεέ μου"», είπε. Όπως περιέγραψε, κάποιος από την ομάδα της ούρλιαξε: «Παλτό!» και εκείνη κατάφερε την τελευταία στιγμή να τυλιχτεί μέσα του πριν τον χαιρετήσει, λέγοντας του: «Μεγαλειότατε».
Η Κέιτ Γουίνσλετ έκτοτε, είχε πολλές ευκαιρίες να ντυθεί πιο κατάλληλα για τα βασιλικά πρωτόκολλα. Το περασμένο καλοκαίρι έγινε μάλιστα μία από τις Πρέσβειρες του «King’s Foundation», που στηρίζει μικρά φιλανθρωπικά σωματεία και παραδοσιακά επαγγέλματα.
Αυτό το διάστημα, η Κέιτ Γουίνσλετ βρίσκεται σε press tour για την ταινία «Goodbye June», την οποία έγραψε ο γιος της, Τζο Άντερς, όταν ήταν 19 ετών, εμπνευσμένος από τις οικογενειακές τους σχέσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς του. Η ηθοποιός υπογράφει τη σκηνοθεσία, την παραγωγή αλλά και έναν ρόλο στην ταινία, η οποία αποτελεί το πρώτο μεγάλου μήκους σκηνοθετικό της εγχείρημα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kate Winslet Details Meeting King Charles III While Wearing a "Transparent Lace Outfit" https://t.co/Bp0kkiPaWc— E! News (@enews) November 19, 2025
Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο
Ο Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup
