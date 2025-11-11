Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγόρησε... τα μέντιουμ για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου: Μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι λένε
Η τηλεπερσόνα ξέσπασε εναντίον των μέντιουμ που συμβουλεύεται η οικογένειά της, αφού προέβλεψαν λανθασμένα ότι θα περάσει τις εξετάσεις
Ενοχλημένη εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν με τα μέντιουμ που εμπιστεύεται η οικογένειά της, καθώς –όπως είπε– οι προβλέψεις τους για την επιτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου έπεσαν έξω.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, στο πλαίσιο ενός recap από τα 70ά γενέθλια της μητέρας της, Κρις Τζένερ, η τηλεπερσόνα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των μέντιουμ. «Όλα τα γ@@@μένα μέντιουμ, με τα οποία έχουμε συναντηθεί και είμαστε κολλημένοι λένε ψέματα», δήλωσε η Καρντάσιαν στο βίντεο, την ώρα που ένας make-up artist επιμελούνταν το μακιγιάζ της. «Όλοι τους, τουλάχιστον τέσσερις, μου είπαν ότι θα περάσω τις εξετάσεις, οπότε είναι όλοι παθολογικοί ψεύτες. Μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι λένε».
Κανείς δεν γνωρίζει αν η συγκεκριμένη δήλωση έγινε με χιούμορ ή αν εννοούσε όσα έλεγε, σε κάθε περίπτωση όμως το βίντεο έγινε για ακόμη μια φορά viral.
Η Κιμ Καρντάσιαν δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις, γεγονός που επιβεβαίωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram στις 8 Νοεμβρίου. «Λοιπόν, δεν είμαι ακόμα δικηγόρος, απλώς υποδύομαι μία πολύ καλοντυμένη στην τηλεόραση», έγραψε. «Έξι χρόνια μετά την έναρξη αυτού του ταξιδιού, είμαι ακόμη αφοσιωμένη μέχρι να τα καταφέρω. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς εγκατάλειψη, απλώς περισσότερη μελέτη και αποφασιστικότητα».
Η Καρντάσιαν παραμένει σταθερή στην απόφασή της να ακολουθήσει τον δρόμο της Νομικής, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές της. Στα τέλη Αυγούστου έγινε γνωστό ότι συμμετείχε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας.
Σύμφωνα με το «TMZ», η επιχειρηματίας διαγωνίστηκε στα τέλη Ιουλίου σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία δύο ημερών, η οποία περιλάμβανε πέντε δοκιμασίες ανάπτυξης διάρκειας μίας ώρας η καθεμία, μία πρακτική άσκηση 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
