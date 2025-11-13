Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόμουν χρόνο να ηρεμήσω, με συγκινήσατε» - Το δημόσιο «ευχαριστώ» μετά τη δίκη για το revenge porn
Η νέα ημερομηνία για τη δίκη της για το revenge porn ορίστηκε για τις 28 Νοεμβρίου
Mε ένα βίντεο στα social media, η Ιωάννα Τούνη ευχαρίστησε τους φίλους της, αλλά και τους ακόλουθούς της για τη συμπαράσταση που της έδειξαν στις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν, κατά τη δίκη για το revenge porn στις 10 Νοεμβρίου. Η Instagrammer εξήγησε ότι τις τελευταίες ημέρες ένιωθε πιεσμένη και χρειάστηκε λίγο προσωπικό χρόνο για να ηρεμήσει. Σημείωσε μάλιστα, πως οι φίλοι της της στάθηκαν πάρα πολύ στην περιπέτειά της, ενώ τόνισε πως νιώθει πολύ χαρούμενη που τους έχει.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η παρουσία τους σε αυτή τη στιγμή της ζωής της. «Αυτή εδώ είναι η γλώσσα αγάπης των φίλων μου, όταν ξέρουν ότι δεν είμαι καλά και θέλουν να μου φτιάξουν τη διάθεση. Τους ευχαριστώ και τους λατρεύω τους φίλους μου. Ήμουν περίεργα τις τελευταίες ημέρες, οπότε γι’ αυτό πήρα απόσταση και δεν ανέβασα κάποιο story. Τώρα είμαι κάπως καλύτερα και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο γιατί πετάω για Αθήνα να πάρω τον Παρούλη, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά έχω τους καλύτερους φίλους και τους καλύτερους ανθρώπους το κόσμου δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα», είπε.
Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, εξήγησε πως είχε ανάγκη από λίγο χρόνο ηρεμίας, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η στήριξη του κόσμου ή για να αισθανθεί καλύτερα. «Χάθηκα λίγο τις τελευταίες ημέρες, καθώς χρειαζόμουν λίγο χρόνο να ηρεμήσω. Είμαι καλύτερα σήμερα και ήθελα να να σου πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" για τα άπειρα μηνύματα και την τόση στήριξη. Είστε υπέροχοι και με συγκινήσσατε. Αλήθεια, ευχαριστώ», είπε κλείνοντας.
Η γνωστή Instagrammer βρέθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και στενές της φίλες, για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn, που αφορά τη δημοσιοποίηση βίντεο με προσωπικές της στιγμές χωρίς συναίνεση. Ωστόσο, η διαδικασία ανεβλήθη και η νέα ημερομηνία της δικάσιμου ορίστηκε για τις 28 Νοεμβρίου.
Η δίκη για την υπόθεση revenge porn
Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε στο δικαστήριο, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της, στενές της φίλες και τον σύντροφό της. Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.
Η αποδεικτική διαδικασία αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κάτι που είχε ζητήσει η πλευρά της Ιωάννας Τούνη, με το δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει η δίκη reality. Μετά την κατάθεση της Instagrammer η δίκη διεκόπη.
Κάνοντας δηλώσεις έξω από το δικαστήριο η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι το μόνο που ζητά είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Η δίκη για την υπόθεση revenge porn
