Ο Ντουέιν Τζόνσον αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ
Ο Ντουέιν Τζόνσον αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ
Ίσως και να χορέψω, ίσως και να κουνήσω λίγο τη μέση μου, θα δούμε, είπε σε δηλώσεις του ο 54χρονος ηθοποιός
Το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ σχεδιάζει εδώ και χρόνια ο Ντουέιν Τζόνσον.
Ο 54χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στο PEOPLE ότι εδώ και καιρό καταστρώνει σχέδια για να βρεθεί εκεί, μιλώντας στο κόκκινο χαλί της προβολής της live-action ταινίας της Disney «Βαϊάνα», στο United Palace Theater της Νέας Υόρκης. «Τα τελευταία δυόμισι με τρία χρόνια δουλεύουμε πάνω στο ντεμπούτο μου στο Μπρόντγουεϊ. Το αποκαλύπτω τώρα επειδή μιλάει η τεκίλα», είπε.
Ο πρώην σταρ του WWE, ο οποίος έχει μακρά παρουσία στη μεγάλη οθόνη, εξήγησε ότι ο ίδιος, ο θεατρικός παραγωγός Τζέφρι Σέλερ και ο συμπρωταγωνιστής του Κέβιν Χαρτ σχεδίαζαν να παρουσιάσουν στο Μπρόντγουεϊ το έργο «The Odd Couple», όμως οι δυσκολίες στον προγραμματισμό δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του σχεδίου. «Θα ήμασταν εξαιρετικοί. Ο Κέβιν είναι ο καλύτερός μου φίλος. Τον αγαπώ πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμά του είναι γεμάτο για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια», ανέφερε.
«Αυτό είναι το πρόγραμμά του, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το αγαπώ και τον σέβομαι γι’ αυτό. Κάνουμε το “Jumanji”, το οποίο θα προωθήσουμε στο τέλος της χρονιάς, όμως δεν εγκαταλείπω αυτό το όνειρο», πρόσθεσε γελώντας.
Ο Τζόνσον δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως ο Χαρτ δεν θα είναι διαθέσιμος στο άμεσο μέλλον, ο ίδιος, ο 61χρονος Σέλερ και ο σκηνοθέτης της «Βαϊάνα» και του «Hamilton», Τόμας Κέιλ, εξακολουθούν να αναζητούν μια ευκαιρία για να συνεργαστούν στο θέατρο.
Dwayne Johnson Reveals His Long-Held Plans for a Broadway Debut: ‘I Might Snatch My Waist a Little Bit’ (Exclusive) https://t.co/b1mARBnlRi— People (@people) July 10, 2026
«Θα δούμε. Ίσως να είναι το “The Odd Couple” με τον Τζέφρι. Δεν ξέρω, ίσως να είναι κάποιο μιούζικαλ και να τρέχω πάνω στη σκηνή τραγουδώντας σε νότες που δεν υπάρχουν. Ίσως και να χορέψω λίγο. Ίσως κουνήσω και λίγο τη μέση μου. Θα δούμε», σημείωσε.
Ένα ντεμπούτο του Τζόνσον στο Μπρόντγουεϊ θα αποτελούσε ένα ακόμη βήμα προς διαφορετική κατεύθυνση για τον ηθοποιό, ο οποίος είναι κυρίως γνωστός ως πρωταγωνιστής κινηματογραφικών υπερπαραγωγών δράσης εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια στο Χόλιγουντ.
Ωστόσο, κατά καιρούς έχει επιχειρήσει να ξεφύγει από αυτή την εικόνα. Το 2016, για παράδειγμα, δοκιμάστηκε στο μιούζικαλ μέσα από την αρχική ταινία κινουμένων σχεδίων «Βαϊάνα». Το 2025 ανέλαβε έναν δραματικό ρόλο, υποδυόμενος τον αθλητή του MMA Μαρκ Κερ στην ταινία «The Smashing Machine», μια ερμηνεία για την οποία είχε δηλώσει ότι ήλπιζε να αποσπάσει διακρίσεις.
«Αυτό το θέατρο έχει τεράστια ιστορία και πολύ δυνατή “μάνα”, μια ιδιαίτερη πνευματική ενέργεια», είπε ο Τζόνσον στο PEOPLE, αναφερόμενος στο ενδιαφέρον του να εμφανιστεί μελλοντικά στο θέατρο. Το United Palace Theater λειτουργεί από το 1930. «Και είπα στον Λιν-Μανουέλ Μιράντα, όταν τον είδα στη σκηνή, καθώς κάναμε πρόβα νωρίτερα: “Φίλε, το νιώθω μέσα σε αυτό το θέατρο”», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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