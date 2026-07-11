Υπέγραψε στην Αναντολού Εφές ο Μάικ Τζέιμς
Υπέγραψε στην Αναντολού Εφές ο Μάικ Τζέιμς
Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ
Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Αναντολού Εφές με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν, αποτέλοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν.
Πέρα από τα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς είχε την τιμή να συμπεριληφθεί το 2025 στη λίστα με τους «25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague».
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας.
Καλώς ήρθες, Μάικ!»
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν, αποτέλοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν.
Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olan ve 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 11, 2026
Kariyeri boyunca pek çok lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra 2025 yılında "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu"… pic.twitter.com/fl9haJzBKX
Η ανακοίνωση«Υπογράψαμε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της EuroLeague το 2024.
Πέρα από τα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς είχε την τιμή να συμπεριληφθεί το 2025 στη λίστα με τους «25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague».
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας.
Καλώς ήρθες, Μάικ!»
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