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Νέα άφιξη 43 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταναστευτικό Frontex Κρήτη Μετανάστες

Νέα άφιξη 43 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου της Κρήτης

Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, με 43 ανθρώπους να αποβιβάζονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Νέα άφιξη 43 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου της Κρήτης
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Ακόμα μία λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε  από εναέριο μέσο της FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλλεξε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους συνολικά 43 μετανάστες, οι 27 προέρχονται από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων βρίσκεται μία γυναίκα και 16 από το Μπαγκλαντές.
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