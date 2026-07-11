Η 46χρονη που κατηγορείται για τη Marfin επικοινώνησε με τις Αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία
Η 46χρονη που κατηγορείται για τη Marfin επικοινώνησε με τις Αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία
Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών δηλώνει αθώα και ενημέρωσε τις Αρχές πώς είναι στη διάθεσή τους
Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης προκειμένου να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την 3η Τακτική Ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φονική, εμπρηστική επίθεση στη Marfin, τον Μάιο του 2010, με θύματα τρείς εργαζόμενους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα κάτω από «δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ένταλμα σύλληψης που αφορούσε το αδίκημα της Ανθρωποκτονίας από Πρόθεση κατά Συρροή.
Αφού έλαβαν την προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους επέστρεψαν στην ΓΑΔΑ οπού θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι και την Δευτέρα.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις φέρεται να επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από την Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει δηλώνοντας αθώα.
Συγκεκριμένα, η 46χρονη τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και δήλωσε πως είναι εδώ, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών.
Εν συνεχεία, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, επικοινώνησε με τη δικηγόρο της, που εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους, και της είπε πως προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα κάτω από «δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ένταλμα σύλληψης που αφορούσε το αδίκημα της Ανθρωποκτονίας από Πρόθεση κατά Συρροή.
Αφού έλαβαν την προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους επέστρεψαν στην ΓΑΔΑ οπού θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι και την Δευτέρα.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις φέρεται να επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από την Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει δηλώνοντας αθώα.
Συγκεκριμένα, η 46χρονη τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και δήλωσε πως είναι εδώ, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών.
Εν συνεχεία, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, επικοινώνησε με τη δικηγόρο της, που εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους, και της είπε πως προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες.
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