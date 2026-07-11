Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία
Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία
Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τα γενέθλια της ηθοποιού
Στην Ιταλία γιόρτασε η Σοφία Βεργκάρα τα 54α γενέθλιά της μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.
Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα στράπλες εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα. Από το φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισε το στιγμιότυπο με τη σταρ του Χόλιγουντ μπροστά στην τούρτα της, που είχε τυπωμένη πάνω της μία εικόνα της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια. Δεν έλειψαν και οι πόζες με τους καλεσμένους.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα στράπλες εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα. Από το φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισε το στιγμιότυπο με τη σταρ του Χόλιγουντ μπροστά στην τούρτα της, που είχε τυπωμένη πάνω της μία εικόνα της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια. Δεν έλειψαν και οι πόζες με τους καλεσμένους.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
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