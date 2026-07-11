ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία
GALA
Σοφία Βεργκάρα Γενέθλια

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τα γενέθλια της ηθοποιού

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ιταλία γιόρτασε η Σοφία Βεργκάρα τα 54α γενέθλιά της μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα στράπλες εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα. Από το φωτογραφικό άλμπουμ ξεχώρισε το στιγμιότυπο με τη σταρ του Χόλιγουντ μπροστά στην τούρτα της, που είχε τυπωμένη πάνω της μία εικόνα της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια. Δεν έλειψαν και οι πόζες με τους καλεσμένους.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία
Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 και γιόρτασε με ένα πάρτι στην Ιταλία
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης