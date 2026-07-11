Αν Χάθαγουεϊ: Ελπίζω τα παιδιά μου να γίνουν τόσο υπέροχα όσο ο Τομ Χόλαντ
Αν Χάθαγουεϊ: Ελπίζω τα παιδιά μου να γίνουν τόσο υπέροχα όσο ο Τομ Χόλαντ
Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ως μητέρα και γιος, υποδυόμενοι την Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο
Στον Τομ Χόλαντ θα ήθελε η Αν Χάθαγουεϊ να μοιάσουν τα παιδιά της, όπως δήλωσε η ίδια. Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ως μητέρα και γιος, υποδυόμενοι την Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο.
Σε νέα συνέντευξή της στην εκπομπή e-talk του CTV, η σταρ του Χόλιγουντ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, αποκάλυψε ότι θα ήθελε τα παιδιά τους να μεγαλώσουν και να γίνουν τόσο καλοσυνάτα όσο ο 30χρονος συμπρωταγωνιστής της.
Ο Χόλαντ καθόταν δίπλα στη Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης, όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την εγκυμονούσα ηθοποιό πώς μεταφέρει τη «μητρική της ενέργεια» στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία υποδύεται την Πηνελόπη, μητέρα του Τηλέμαχου, τον οποίο ενσαρκώνει ο Χόλαντ.
«Καταρχάς, πρέπει να πω ότι, ως μητέρα και στην πραγματική ζωή, ελπίζω πραγματικά όλα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν και να γίνουν τόσο υπέροχα όσο το παιδί μου στην οθόνη», είπε, δείχνοντας τον Χόλαντ, ο οποίος παραλίγο να πνιγεί με το ποτό του από τα γέλια μόλις άκουσε το σχόλιό της.
«Ο Τομ είναι σαν τον γιο των ονείρων σου. Και αυτό, ειλικρινά, είναι κατά κάποιον τρόπο το κλειδί. Έχουμε ένα καταπληκτικό σενάριο και εξαιρετικούς ηθοποιούς», πρόσθεσε. «Αλλά, επίσης, μου αρέσει πραγματικά πολύ ο Τομ», είπε γελώντας η Χάθαγουεϊ, προσθέτοντας ότι αγαπά και τον συμπρωταγωνιστή της Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα.
«Αγαπώ και τον Κρις, οπότε αισθάνομαι ότι, παρόλο που επρόκειτο για μια μεγάλη, επική ταινία, στηριζόταν πραγματικά στην προσωπική εκτίμηση και στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν νομίζω ότι κανείς μας ήθελε να απογοητεύσει τον Κρις. Έτσι, πιστεύω ότι όλοι επιστρατεύσαμε τη μεγαλύτερη δύναμη και το μεγαλύτερο πάθος μας και προσπαθήσαμε να είμαστε ηθοποιοί αντάξιοι μιας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν», είπε τέλος για τον σκηνοθέτη.
Φωτογραφία: Getty Images/ IDEAL IMAGE
Σε νέα συνέντευξή της στην εκπομπή e-talk του CTV, η σταρ του Χόλιγουντ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, αποκάλυψε ότι θα ήθελε τα παιδιά τους να μεγαλώσουν και να γίνουν τόσο καλοσυνάτα όσο ο 30χρονος συμπρωταγωνιστής της.
Ο Χόλαντ καθόταν δίπλα στη Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης, όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την εγκυμονούσα ηθοποιό πώς μεταφέρει τη «μητρική της ενέργεια» στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία υποδύεται την Πηνελόπη, μητέρα του Τηλέμαχου, τον οποίο ενσαρκώνει ο Χόλαντ.
«Καταρχάς, πρέπει να πω ότι, ως μητέρα και στην πραγματική ζωή, ελπίζω πραγματικά όλα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν και να γίνουν τόσο υπέροχα όσο το παιδί μου στην οθόνη», είπε, δείχνοντας τον Χόλαντ, ο οποίος παραλίγο να πνιγεί με το ποτό του από τα γέλια μόλις άκουσε το σχόλιό της.
Anne Hathaway Hopes Her Children ‘Grow Up to Be as Wonderful’ as Her ‘Dream Son’ Tom Holland After Playing His Mother https://t.co/0gIOieAwPC— People (@people) July 11, 2026
«Αγαπώ και τον Κρις, οπότε αισθάνομαι ότι, παρόλο που επρόκειτο για μια μεγάλη, επική ταινία, στηριζόταν πραγματικά στην προσωπική εκτίμηση και στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν νομίζω ότι κανείς μας ήθελε να απογοητεύσει τον Κρις. Έτσι, πιστεύω ότι όλοι επιστρατεύσαμε τη μεγαλύτερη δύναμη και το μεγαλύτερο πάθος μας και προσπαθήσαμε να είμαστε ηθοποιοί αντάξιοι μιας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν», είπε τέλος για τον σκηνοθέτη.
Φωτογραφία: Getty Images/ IDEAL IMAGE
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