Η γεωπολιτική φέρνει τις τράπεζες ξανά στη ναυτιλία
Η γεωπολιτική φέρνει τις τράπεζες ξανά στη ναυτιλία
Δασμοί, πόλεμοι και ακριβότερα πλοία αλλάζουν τους κανόνες της αγοράς - Οι διεθνείς τράπεζες αυξάνουν τη χρηματοδότηση, καθώς οι πλοιοκτήτες αναζητούν σταθερές πηγές κεφαλαίων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας
Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα δεν αναδιαμορφώνει μόνο τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές και τις αγορές ναύλων.
Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η παγκόσμια ναυτιλία. Οι συνεχείς κρίσεις, από τον εμπορικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας έως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έχουν οδηγήσει σε μια αξιοσημείωτη επιστροφή των τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, ανατρέποντας την εικόνα των προηγούμενων ετών, όταν μεγάλο μέρος της αγοράς είχε στραφεί προς το leasing και τους εναλλακτικούς χρηματοδότες.
Σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα της Petrofin Research, το χαρτοφυλάκιο των 40 μεγαλύτερων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 6% το 2025, φθάνοντας τα 300,6 δισ. δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, με τον σχετικό δείκτη της Petrofin να επιστρέφει στα επίπεδα του 2018, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου στασιμότητας που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση.
Πίσω από αυτή την εξέλιξη δεν βρίσκεται μόνο η βελτίωση των ναυλαγορών. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις λειτούργησαν ως καταλύτης για την ανακατανομή των πηγών χρηματοδότησης. Οι απειλές της αμερικανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων σε κινεζικά πλοία, κινεζικές εταιρείες και κυρίως στις δομές κινεζικού leasing δημιούργησαν έντονη ανησυχία σε πολλούς πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα σε εισηγμένες εταιρείες που επιδίωξαν να μειώσουν την έκθεσή τους. Ως αποτέλεσμα, αρκετές χρηματοδοτήσεις μεταφέρθηκαν εκ νέου προς τις παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες αξιοποίησαν την ευκαιρία για να αυξήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.
Η προσωρινή επιβράδυνση του κινεζικού leasing αποδείχθηκε αρκετή ώστε οι διεθνείς τράπεζες να καλύψουν το κενό με νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Αν και το leasing επανήλθε όταν οι αμερικανικές απειλές χαλάρωσαν, η έκθεση σημειώνει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση είχε ήδη ανακτήσει σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους.
Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα οδήγησε αρκετούς πλοιοκτήτες να «κλειδώσουν» από νωρίς τη χρηματοδότηση των νέων ναυπηγικών προγραμμάτων τους. Ενώ πολλοί ανέμεναν χαμηλότερο κόστος δανεισμού λόγω πιθανής μείωσης των επιτοκίων, οι διεθνείς εξελίξεις ώθησαν τελικά αρκετές εταιρείες να εξασφαλίσουν άμεσα τραπεζικά κεφάλαια, περιορίζοντας τον χρηματοδοτικό κίνδυνο για έργα που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια στιγμή, η σημαντική άνοδος των αξιών των πλοίων ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την τραπεζική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Petrofin, η συνολική αξία του παγκόσμιου στόλου και του βιβλίου παραγγελιών αυξήθηκε από 2,17 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2025 σε περίπου 2,38 τρισ. δολάρια έως τον Μάιο του 2026, εξέλιξη που βελτίωσε τις εξασφαλίσεις των τραπεζών και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον κλάδο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των τραπεζών απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η έκθεση σημειώνει ότι, παρά το σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ο τραπεζικός τομέας δεν περιόρισε τη χρηματοδότηση προς τη ναυτιλία. Αντίθετα, τα αυξημένα έσοδα των δεξαμενόπλοιων, οι υψηλοί ναύλοι και η διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών από τις ναυτιλιακές εταιρείες ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των πιστωτών, οι οποίοι συνέχισαν να χρηματοδοτούν τον κλάδο, παρά τη σημαντική αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων.
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Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η παγκόσμια ναυτιλία. Οι συνεχείς κρίσεις, από τον εμπορικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας έως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έχουν οδηγήσει σε μια αξιοσημείωτη επιστροφή των τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, ανατρέποντας την εικόνα των προηγούμενων ετών, όταν μεγάλο μέρος της αγοράς είχε στραφεί προς το leasing και τους εναλλακτικούς χρηματοδότες.
Σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα της Petrofin Research, το χαρτοφυλάκιο των 40 μεγαλύτερων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 6% το 2025, φθάνοντας τα 300,6 δισ. δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, με τον σχετικό δείκτη της Petrofin να επιστρέφει στα επίπεδα του 2018, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου στασιμότητας που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση.
Πίσω από αυτή την εξέλιξη δεν βρίσκεται μόνο η βελτίωση των ναυλαγορών. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις λειτούργησαν ως καταλύτης για την ανακατανομή των πηγών χρηματοδότησης. Οι απειλές της αμερικανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων σε κινεζικά πλοία, κινεζικές εταιρείες και κυρίως στις δομές κινεζικού leasing δημιούργησαν έντονη ανησυχία σε πολλούς πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα σε εισηγμένες εταιρείες που επιδίωξαν να μειώσουν την έκθεσή τους. Ως αποτέλεσμα, αρκετές χρηματοδοτήσεις μεταφέρθηκαν εκ νέου προς τις παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες αξιοποίησαν την ευκαιρία για να αυξήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.
Η προσωρινή επιβράδυνση του κινεζικού leasing αποδείχθηκε αρκετή ώστε οι διεθνείς τράπεζες να καλύψουν το κενό με νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Αν και το leasing επανήλθε όταν οι αμερικανικές απειλές χαλάρωσαν, η έκθεση σημειώνει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση είχε ήδη ανακτήσει σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους.
Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα οδήγησε αρκετούς πλοιοκτήτες να «κλειδώσουν» από νωρίς τη χρηματοδότηση των νέων ναυπηγικών προγραμμάτων τους. Ενώ πολλοί ανέμεναν χαμηλότερο κόστος δανεισμού λόγω πιθανής μείωσης των επιτοκίων, οι διεθνείς εξελίξεις ώθησαν τελικά αρκετές εταιρείες να εξασφαλίσουν άμεσα τραπεζικά κεφάλαια, περιορίζοντας τον χρηματοδοτικό κίνδυνο για έργα που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια στιγμή, η σημαντική άνοδος των αξιών των πλοίων ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την τραπεζική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Petrofin, η συνολική αξία του παγκόσμιου στόλου και του βιβλίου παραγγελιών αυξήθηκε από 2,17 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2025 σε περίπου 2,38 τρισ. δολάρια έως τον Μάιο του 2026, εξέλιξη που βελτίωσε τις εξασφαλίσεις των τραπεζών και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον κλάδο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των τραπεζών απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η έκθεση σημειώνει ότι, παρά το σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ο τραπεζικός τομέας δεν περιόρισε τη χρηματοδότηση προς τη ναυτιλία. Αντίθετα, τα αυξημένα έσοδα των δεξαμενόπλοιων, οι υψηλοί ναύλοι και η διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών από τις ναυτιλιακές εταιρείες ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των πιστωτών, οι οποίοι συνέχισαν να χρηματοδοτούν τον κλάδο, παρά τη σημαντική αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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