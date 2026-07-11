Η γεωπολιτική φέρνει τις τράπεζες ξανά στη ναυτιλία

Δασμοί, πόλεμοι και ακριβότερα πλοία αλλάζουν τους κανόνες της αγοράς - Οι διεθνείς τράπεζες αυξάνουν τη χρηματοδότηση, καθώς οι πλοιοκτήτες αναζητούν σταθερές πηγές κεφαλαίων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας