Αριάνα Γκράντε: Εκτός της 13ης σεζόν του «American Horror Story» λόγω της περιοδείας της
Αριάνα Γκράντε: Εκτός της 13ης σεζόν του «American Horror Story» λόγω της περιοδείας της
Η τραγουδίστρια ήταν το μοναδικό νέο πρόσωπο που θα εμφανιζόταν στον καινούργιο κύκλο της σειράς
Η Αριάνα Γκράντε δεν θα συμμετάσχει τελικά στη 13η σεζόν του «American Horror Story», λόγω της περιοδείας της.
Όπως είχε ανακοινωθεί σε ανάρτηση της Ryan Murphy Productions στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήμερα του Χάλογουιν, η τραγουδίστρια επρόκειτο να προστεθεί στο καστ και να εμφανιστεί δίπλα στους Σάρα Πόλσον, Έβαν Πίτερς, Άντζελα Μπάσετ, Κάθι Μπέιτς, Έμα Ρόμπερτς, Μπίλι Λουρντ, Γκαμπούρεϊ Σιντιμπέ, Λέσλι Γκρόσμαν και Τζέσικα Λανγκ.
Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, με τους ηθοποιούς να επιστρέφουν στους χαρακτήρες τους από την τρίτη σεζόν, «Coven».
Η Γκράντε βρίσκεται αυτή την περίοδο στην περιοδεία «Eternal Sunshine», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου στο Λονδίνο. Ήταν το μοναδικό νέο πρόσωπο που είχε ανακοινωθεί για τη 13η σεζόν, αν και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Ράιαν Μέρφι στη σειρά «Scream Queens» του Fox, το 2015.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στην υποκριτική τα τελευταία χρόνια, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «Wicked» και «Wicked: For Good». Θα εμφανιστεί επίσης στο «Focker In-Law», την τέταρτη ταινία της σειράς «Meet the Parents», καθώς και στη μεταφορά σε κινούμενα σχέδια του βιβλίου «Oh, the Places You’ll Go!», σε σκηνοθεσία Τζον Μ. Τσου.
Η επίσημη σύνοψη της 13ης σεζόν αναφέρει: «Μια ανεπανάληπτη 13η σεζόν, αντάξια του πιο επίφοβου αριθμού. Συγκεντρώνοντας ένα καστ αστέρων, πολλοί από τους οποίους επιστρέφουν σε αγαπημένους ρόλους του κοινού, το “American Horror Story: 13” συνεχίζει να χτίζει πάνω στην πολυετή κληρονομιά της ανθολογίας, η οποία έχει ξεπεράσει τις 700 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως και έχει αποκτήσει μια στρατιά αφοσιωμένων θαυμαστών. Το “American Horror Story” έχει επαναπροσδιορίσει το είδος, με σεζόν που περιλάμβαναν ένα ανατριχιαστικό σπίτι φόνων, μια σύναξη μαγισσών, έναν περιοδεύοντα θίασο αλλόκοτων καλλιτεχνών, ένα στοιχειωμένο ξενοδοχείο και την ίδια την Αποκάλυψη. Ποιοι εμβληματικοί τρόμοι θα επιστρέψουν για να στοιχειώσουν τους ιερούς διαδρόμους της 13ης σεζόν και ποιοι νέοι εφιάλτες μας περιμένουν; Ανάψτε τα κεριά σας, σχεδιάστε τα πεντάγραμμά σας και ετοιμαστείτε για μια υπέρτατη έκπληξη».
Όπως είχε ανακοινωθεί σε ανάρτηση της Ryan Murphy Productions στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήμερα του Χάλογουιν, η τραγουδίστρια επρόκειτο να προστεθεί στο καστ και να εμφανιστεί δίπλα στους Σάρα Πόλσον, Έβαν Πίτερς, Άντζελα Μπάσετ, Κάθι Μπέιτς, Έμα Ρόμπερτς, Μπίλι Λουρντ, Γκαμπούρεϊ Σιντιμπέ, Λέσλι Γκρόσμαν και Τζέσικα Λανγκ.
Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, με τους ηθοποιούς να επιστρέφουν στους χαρακτήρες τους από την τρίτη σεζόν, «Coven».
Η Γκράντε βρίσκεται αυτή την περίοδο στην περιοδεία «Eternal Sunshine», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου στο Λονδίνο. Ήταν το μοναδικό νέο πρόσωπο που είχε ανακοινωθεί για τη 13η σεζόν, αν και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Ράιαν Μέρφι στη σειρά «Scream Queens» του Fox, το 2015.
Ariana Grande Exits ‘American Horror Story’ Season 13 Amid 'Eternal Sunshine' Tour https://t.co/3dONZJYfnD— The Hollywood Reporter (@THR) July 10, 2026
Η επίσημη σύνοψη της 13ης σεζόν αναφέρει: «Μια ανεπανάληπτη 13η σεζόν, αντάξια του πιο επίφοβου αριθμού. Συγκεντρώνοντας ένα καστ αστέρων, πολλοί από τους οποίους επιστρέφουν σε αγαπημένους ρόλους του κοινού, το “American Horror Story: 13” συνεχίζει να χτίζει πάνω στην πολυετή κληρονομιά της ανθολογίας, η οποία έχει ξεπεράσει τις 700 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως και έχει αποκτήσει μια στρατιά αφοσιωμένων θαυμαστών. Το “American Horror Story” έχει επαναπροσδιορίσει το είδος, με σεζόν που περιλάμβαναν ένα ανατριχιαστικό σπίτι φόνων, μια σύναξη μαγισσών, έναν περιοδεύοντα θίασο αλλόκοτων καλλιτεχνών, ένα στοιχειωμένο ξενοδοχείο και την ίδια την Αποκάλυψη. Ποιοι εμβληματικοί τρόμοι θα επιστρέψουν για να στοιχειώσουν τους ιερούς διαδρόμους της 13ης σεζόν και ποιοι νέοι εφιάλτες μας περιμένουν; Ανάψτε τα κεριά σας, σχεδιάστε τα πεντάγραμμά σας και ετοιμαστείτε για μια υπέρτατη έκπληξη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα