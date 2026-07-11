Η Πολίνα Πορίζκοβα παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Ιταλία
Η Πολίνα Πορίζκοβα παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Ιταλία
Το 61χρονο πρώην μοντέλο και ο σεναριογράφος Τζεφ Γκρίνσταϊν ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου μετά από τρία χρόνια σχέσης
Η Πολίνα Πορίζκοβα και ο σύντροφός της, Τζεφ Γκρίνσταϊν, παντρεύτηκαν, με την τελετή να πραγματοποιείται στην Ιταλία. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσα από το Instagram την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο 63χρονος σεναριογράφος έκανε πρόταση γάμου στο 61χρόνο πρώην μοντέλο τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.
«Μόλις παντρευτήκαμε», έγραψαν στη λεζάντα των κοινών αναρτήσεών τους, στις οποίες εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, ενώ το μοντέλο επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο.
Σε προηγούμενη ανάρτησή τους, οι δυο τους μίλησαν για την απαιτητική νομική διαδικασία που χρειάστηκε να ακολουθήσουν προκειμένου να παντρευτούν στην Ιταλία. «Το να παντρευτεί ένας Ιταλός στην Ιταλία είναι από μόνο του αρκετά περίπλοκο. Όταν, όμως, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, μιλάμε για περίπου επτά μήνες γραφειοκρατίας. Και φαίνεται πως οι διαδικασίες δεν τελειώνουν ούτε όταν ανακηρυχθείς επίσημα παντρεμένος», είχαν αναφέρει στη ανάρτησή τους.
Η Πορζίκοβα υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον τραγουδιστή των Cars, Ρικ Οκάσεκ, από το 1989 έως τον χωρισμό τους το 2018. Το πρώην μοντέλο, που έχει αποκτήσει με τον Οκάσεκ δύο γιους, τον 32χρονο Τζόναθαν και τον 28χρονο Όλιβερ, είχε παρομοιάσει την οικογένειά τους με «ένα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο», εξηγώντας ωστόσο ότι «ως ποδήλατο, ο σύζυγός μου κι εγώ δεν κάναμε πλέον πετάλι στον ίδιο ρυθμό».
Δείτε την ανάρτησή τους
Το 2019, ο μουσικός πέθανε απροσδόκητα από καρδιοπάθεια σε ηλικία 75 ετών. Η Πορίζκοβα, η οποία εξακολουθούσε τότε να ζει μαζί του, τον βρήκε νεκρό στο σπίτι τους. Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, εξομολογήθηκε ότι η απώλεια του επί 28 χρόνια συντρόφου της την έκανε να αισθάνεται ότι δεν ήθελε να συνεχίσει να ζει. Όπως είχε δηλώσει στο Page Six: «Δεν είναι τόσο ότι σκεφτόμουν πώς ή πότε θα βάλω τέλος στη ζωή μου. Ήταν περισσότερο το συναίσθημα ότι “απλώς δεν ξέρω πώς να συνεχίσω”».
Πριν από τον θάνατό του, ο Οκάσεκ είχε αφαιρέσει κρυφά την Πορίζκοβα από τη διαθήκη του, με αποτέλεσμα το μοντέλο να αναγκαστεί να στηριχθεί στη βοήθεια φίλων. Στη συνέχεια, η Πορίζκοβα κατέγραψε δημόσια την πορεία του πένθους της, ανεβάζοντας ακόμη και ένα βίντεο στο οποίο έκλαιγε, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του Οκάσεκ. «Αυτή είμαι στην πιο ευάλωτη στιγμή μου. Στην πιο εκτεθειμένη εκδοχή μου», είχε πει τότε στους ακολούθους της.
Η Πορίζκοβα είχε επίσης μοιραστεί με το κοινό την αναζήτησή της για μια νέα σχέση. Το 2021 είχε συνδεθεί για σύντομο διάστημα με τον Άαρον Σόρκιν, ενώ το 2023 είχε μιλήσει ανοιχτά για την έλλειψη «διαθέσιμων» αντρών. «Δεν αστειεύομαι. Το 75% των αντρών με τους οποίους έχω βγει ραντεβού, όταν τους ρωτώ τι πήγε στραβά στην προηγούμενη σχέση τους, μου λένε ότι οι σύζυγοί τους είχαν οριακή διαταραχή προσωπικότητας», είχε δηλώσει στο Page Six.
Λίγο αργότερα, όμως, η ηθοποιός βρήκε το άλλο της μισό στο πρόσωπο του Γκρίνσταϊν και οι δυο τους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους τον Μάιο του 2023.
«Μόλις παντρευτήκαμε», έγραψαν στη λεζάντα των κοινών αναρτήσεών τους, στις οποίες εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, ενώ το μοντέλο επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο.
Σε προηγούμενη ανάρτησή τους, οι δυο τους μίλησαν για την απαιτητική νομική διαδικασία που χρειάστηκε να ακολουθήσουν προκειμένου να παντρευτούν στην Ιταλία. «Το να παντρευτεί ένας Ιταλός στην Ιταλία είναι από μόνο του αρκετά περίπλοκο. Όταν, όμως, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, μιλάμε για περίπου επτά μήνες γραφειοκρατίας. Και φαίνεται πως οι διαδικασίες δεν τελειώνουν ούτε όταν ανακηρυχθείς επίσημα παντρεμένος», είχαν αναφέρει στη ανάρτησή τους.
Η Πορζίκοβα υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον τραγουδιστή των Cars, Ρικ Οκάσεκ, από το 1989 έως τον χωρισμό τους το 2018. Το πρώην μοντέλο, που έχει αποκτήσει με τον Οκάσεκ δύο γιους, τον 32χρονο Τζόναθαν και τον 28χρονο Όλιβερ, είχε παρομοιάσει την οικογένειά τους με «ένα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο», εξηγώντας ωστόσο ότι «ως ποδήλατο, ο σύζυγός μου κι εγώ δεν κάναμε πλέον πετάλι στον ίδιο ρυθμό».
Δείτε την ανάρτησή τους
Το 2019, ο μουσικός πέθανε απροσδόκητα από καρδιοπάθεια σε ηλικία 75 ετών. Η Πορίζκοβα, η οποία εξακολουθούσε τότε να ζει μαζί του, τον βρήκε νεκρό στο σπίτι τους. Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, εξομολογήθηκε ότι η απώλεια του επί 28 χρόνια συντρόφου της την έκανε να αισθάνεται ότι δεν ήθελε να συνεχίσει να ζει. Όπως είχε δηλώσει στο Page Six: «Δεν είναι τόσο ότι σκεφτόμουν πώς ή πότε θα βάλω τέλος στη ζωή μου. Ήταν περισσότερο το συναίσθημα ότι “απλώς δεν ξέρω πώς να συνεχίσω”».
Πριν από τον θάνατό του, ο Οκάσεκ είχε αφαιρέσει κρυφά την Πορίζκοβα από τη διαθήκη του, με αποτέλεσμα το μοντέλο να αναγκαστεί να στηριχθεί στη βοήθεια φίλων. Στη συνέχεια, η Πορίζκοβα κατέγραψε δημόσια την πορεία του πένθους της, ανεβάζοντας ακόμη και ένα βίντεο στο οποίο έκλαιγε, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του Οκάσεκ. «Αυτή είμαι στην πιο ευάλωτη στιγμή μου. Στην πιο εκτεθειμένη εκδοχή μου», είχε πει τότε στους ακολούθους της.
Η Πορίζκοβα είχε επίσης μοιραστεί με το κοινό την αναζήτησή της για μια νέα σχέση. Το 2021 είχε συνδεθεί για σύντομο διάστημα με τον Άαρον Σόρκιν, ενώ το 2023 είχε μιλήσει ανοιχτά για την έλλειψη «διαθέσιμων» αντρών. «Δεν αστειεύομαι. Το 75% των αντρών με τους οποίους έχω βγει ραντεβού, όταν τους ρωτώ τι πήγε στραβά στην προηγούμενη σχέση τους, μου λένε ότι οι σύζυγοί τους είχαν οριακή διαταραχή προσωπικότητας», είχε δηλώσει στο Page Six.
Λίγο αργότερα, όμως, η ηθοποιός βρήκε το άλλο της μισό στο πρόσωπο του Γκρίνσταϊν και οι δυο τους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους τον Μάιο του 2023.
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