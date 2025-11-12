Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η αδελφή της - Δείτε το βίντεο της 21χρονης Αντζελίνα στο Instagram
Μπιάνκα Σενσόρι Bianca Censori Αδερφή Instagram Αντζελίνα Σενσόρι

Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η αδελφή της - Δείτε το βίντεο της 21χρονης Αντζελίνα στο Instagram

Πόζαρε με ένα αρκούντως αποκαλυπτικό φόρεμα που έκρυβε τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες

Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η αδελφή της - Δείτε το βίντεο της 21χρονης Αντζελίνα στο Instagram
Στα βήματα που «περπατάει» η μεγαλύτερη αδελφή της φαίνεται ότι βαδίζει η Αντζελίνα Σενσόρι.

Η 21χρονη αδερφή της Μπιάνκα Σενσόρι το απόγευμα της Δευτέρας ανέβασε ένα σέξι βίντεο στο Instagram φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.

To φόρεμα ήταν αρκούντως αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες.



«Χαίρομαι πολύ που ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Το περίμενα, δεν είναι έτοιμοι!» σχολίασε ένας follower.

«Πώς νιώθεις που είσαι τόσο καυτή;» αναρωτήθηκε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να υπερθεματίζει γράφοντας «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στο Instagram»


