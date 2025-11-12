Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η αδελφή της - Δείτε το βίντεο της 21χρονης Αντζελίνα στο Instagram
Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η αδελφή της - Δείτε το βίντεο της 21χρονης Αντζελίνα στο Instagram
Πόζαρε με ένα αρκούντως αποκαλυπτικό φόρεμα που έκρυβε τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες
Στα βήματα που «περπατάει» η μεγαλύτερη αδελφή της φαίνεται ότι βαδίζει η Αντζελίνα Σενσόρι.
Η 21χρονη αδερφή της Μπιάνκα Σενσόρι το απόγευμα της Δευτέρας ανέβασε ένα σέξι βίντεο στο Instagram φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.
To φόρεμα ήταν αρκούντως αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες.
«Χαίρομαι πολύ που ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Το περίμενα, δεν είναι έτοιμοι!» σχολίασε ένας follower.
«Πώς νιώθεις που είσαι τόσο καυτή;» αναρωτήθηκε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να υπερθεματίζει γράφοντας «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στο Instagram»
Η 21χρονη αδερφή της Μπιάνκα Σενσόρι το απόγευμα της Δευτέρας ανέβασε ένα σέξι βίντεο στο Instagram φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.
To φόρεμα ήταν αρκούντως αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Χαίρομαι πολύ που ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Το περίμενα, δεν είναι έτοιμοι!» σχολίασε ένας follower.
«Πώς νιώθεις που είσαι τόσο καυτή;» αναρωτήθηκε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να υπερθεματίζει γράφοντας «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στο Instagram»
Ειδήσεις σήμερα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
«Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια - Ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό
Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
«Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια - Ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό
Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα