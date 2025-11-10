Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μαυρίκιος Μαυρίκιου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του - Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα, ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος, είπε
Μαυρίκιος Μαυρίκιου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του - Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα, ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος, είπε
Ο μουσικός περιέγραψε πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα, καθώς όπως δήλωσε, επέστρεφε από την Πάφο, όταν στον δρόμο εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μικρό ζώο
Ολοσχερώς καταστράφηκε το αυτοκίνητο του Μαυρίκιου Μαυρικίου έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, όταν ο μουσικός επέστρεφε από την Πάφο και στον δρόμο εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μικρό ζώο. Όπως εξήγησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προσπάθησε να το αποφύγει στρίβοντας το τιμόνι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να φύγει από την πορεία του και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Εκείνη τη στιγμή δεν ερχόταν άλλο όχημα από απέναντι, από τη σφοδρότητα όμως του ατυχήματος το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τραντάχτηκε δυνατά. Παρότι δεν υπέστη κατάγματα, έχει έντονους μυϊκούς πόνους σε όλο το σώμα του, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και αξονική τομογραφία για προληπτικούς λόγους.
Δείτε το βίντεο
Εκείνη τη στιγμή δεν ερχόταν άλλο όχημα από απέναντι, από τη σφοδρότητα όμως του ατυχήματος το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τραντάχτηκε δυνατά. Παρότι δεν υπέστη κατάγματα, έχει έντονους μυϊκούς πόνους σε όλο το σώμα του, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και αξονική τομογραφία για προληπτικούς λόγους.
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας το τροχαίο, ο μουσικός δήλωσε: «Μας έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος. Καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο κι όχι με τα άλλα που κινούμαστε στην πόλη. Επέστρεφα από την Πάφο το βράδυ κι επειδή είδα στον δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, έφυγα στο αντίθετο ρεύμα απ’ όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα αν είχε συμβεί κάτι άλλο... Έκανα εξετάσεις, το μόνο που έχω είναι αφόρητοι πόνοι σε όλο μου το σώμα, τραντάχτηκε ολόκληρο. Δεν έχει σπάσει κάτι, αλλά θα χρειαστεί χρόνος, γιατί πονάω πάρα πολύ».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα