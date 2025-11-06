Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Έλενα Χριστοπούλου για τη ληστεία σε βάρος της: Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ, φοβάμαι να περπατήσω
Ένιωσα έρμαιο σε έναν άνθρωπο που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας, είπε αναφερόμενη στο συμβάν του 2016
Tο αποτύπωμα που της άφησε η ληστεία σε βάρος εκείνης και του πρώην συζύγου της, Πάνου Καλλίτση, περιέγραψε η Έλενα Χριστοπούλου. Το 2016 δύο οπλισμένοι άντρες εισέβαλαν στο γκαράζ του σπιτιού τους, με τον κομμωτή να τραυματίζεται σοβαρά από τους πυροβολισμούς, ενώ η booker δέχτηκε μια σφαίρα στο χέρι.
Θυμούμενη το περιστατικό κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου της εκπομπής «The Real View», η Έλενα Χριστοπούλου εξομολογήθηκε ότι ένιωσε ένα «τίποτα», «έρμαιο» στα χέρια ενός ανθρώπου που κρατούσε όπλο. Δέκα περίπου χρόνια μετά το συμβάν, όπως εκμυστηρεύτηκε, εξακολουθεί να φοβάται.
Όπως είπε το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου: «Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω τίποτα. Ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ, φοβάμαι να περπατήσω στον δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας».
