Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη

για τις μικρότερες σε ηλικία Influencers και Instagrammers που σύμφωνα με τη γνώμη του, προσπαθούν να αντιγράψουν την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη , εξέφρασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Την ενόχλησή τουΤο μοντέλο ήταν καλεσμένο στο vidcast της Cinderella στο YouTube και σε απόσπασμα που προβλήθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό», απάντησε σε ερώτηση «για τις Influencers που δεν μπορεί να συμπαθήσει, ακόμα και αν το προσπαθήσει».Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για ορισμένα νεότερα κορίτσια του χώρου των social media, τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν την Ιωάννα Τούνη.Συγκεκριμένα, το μοντέλο δεν δίστασε να τοποθετηθεί λέγοντας: «Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που δεν θυμάμαι το όνομά τους, και οι οποίες προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα ακόμα και στον τρόπο που γράφει», τονίζοντας την αντίθεσή του στη μίμηση.