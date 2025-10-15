Αλεξάνδρου για την κοινή εμφάνιση της Τούνη με τον γιο και τον σύντροφό της: Κοιτάω το παιδί μου και την προσωπική μου ζωή

Η εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη για τη νέα της σχέση



Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια εξομολόγηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μιλώντας για τη νέα της σχέση με τον Ρόμπι μέσω μιας σειράς βίντεο. «Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», είπε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που «σέβεται, αγαπά και εκτιμά βαθιά», προσθέτοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει τη σχέση της γνωστή στο κοινό. «Όχι, δεν κάναμε κοινή εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο φεστιβάλ Καννών που ήταν οι κάμερες. Για όσους με παρακολουθούν, βρέθηκα στη Μύκονο γιατί βάφτιζα το παιδί της κολλητής μου. Φυσικά θα είχα δίπλα τον σύντροφό μου και το παιδί μου. Αυτή τη στιγμή το νησί είναι off season, 9 στα 10 μαγαζιά είναι κλειστά και κυκλοφορούν μόνο κάποιοι locals. Όπου κι αν έχω εμφανιστεί με τον Ρόμπι, είτε για ένα παγωτό στο μαγαζί του κολλητού μου είτε σε βραδινή έξοδο με φίλους, δεν έχουμε φιληθεί, απλώς μιλάμε, κρατώντας χαμηλούς τόνους γιατί καταλαβαίνω πως πάντα υπάρχουν κινητά και κάμερες, οπότε προσέχω», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τη ζωή της λόγω της δημοσιότητας. «Δεν θα καταπιέσω τον εαυτό μου σε ένα νησί που είναι τρεις και ο κούκος. Θέλω να ζω όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Δεν μπορεί κανείς να μιλά για το τι έχω ή δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Φυσικά είχα αγκαλιά το παιδί μου και με κρατούσε ο σύντροφός μου, επειδή φορούσα ψηλοτάκουνα για να μην πέσω. Και βγήκαν σε εκπομπές να σχολιάσουν γιατί κρατούσε το παιδί μου! Πάτε καλά; Το δικό μου το παιδί; Να είμαι μπροστά με τον “γκόμενο” και πίσω ο Πάρης με κάποιον άλλον να τον κρατά; Αυτό θα ήταν καλύτερη εικόνα; Το παιδί μου είναι η προτεραιότητά μου και οποιοσδήποτε βρίσκεται δίπλα μου πρέπει να το γνωρίζει αυτό», είπε με έμφαση.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη παραδέχτηκε πως νιώθει «ένα πνίξιμο» που αναγκάζεται να μιλήσει δημόσια για κάτι που ήθελε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Αν με ρωτάς, θα επισημοποιήσω την επόμενη σχέση μου με δαχτυλίδι. Ωστόσο βρίσκομαι εδώ να απολογούμαι και να εξηγώ σε κάποιους που όντως θέλουν να μάθουν και σε κάποιους που θέλουν απλώς να κουτσομπολέψουν. Δεν πειράζει, καλώς ήρθατε, καθίστε αναπαυτικά...», είπε.

Τέλος, μίλησε για τη σοβαρότητα της σχέσης της. «Είμαι με έναν άνθρωπο και νιώθω ότι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε έτσι, και τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μακάρι να εξελιχθεί όπως το βλέπω και το νιώθω. Ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, έχουμε κοινούς φίλους. Ναι, έχω σχέση, είμαστε σοβαρά, τον έχει γνωρίσει το παιδί μου, όχι ως “ο γκόμενος της μαμάς”, αλλά ως φίλο — και αν το μάθει κάποτε, θα είναι εξαιτίας όλων των δημοσιευμάτων που γράφετε. Οπότε, good job», κατέληξε.



Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης είναι μαζί τους τελευταίους τρεις μήνες και πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους. Η Instagrammer και ο 31χρονος επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη μοιράζονται την αγάπη τους για τα ταξίδια, ενώ εκείνος κρατά χαμηλό προφίλ στα social media. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες, από την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία μέχρι το Μαρόκο, ενώ πρόσφατα βρέθηκε με την Ιωάννα Τούνη στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της, χωρίς να ανεβάσουν κοινές φωτογραφίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roberto (@d.robe)



Αθλητικός και δραστήριος, ο Ρόμπι συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, έχει στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη — τα Mone, Hype Society Toumba και Hype Society Limani — καθώς και στο beach bar Moa στη Χαλκιδική.