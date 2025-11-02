Ιωάννα Τούνη: Το σέξι χορευτικό με τη νύφη στον γάμο της φίλης της και η παρ' ολίγον τούμπα
Ιωάννα Τούνη: Το σέξι χορευτικό με τη νύφη στον γάμο της φίλης της και η παρ' ολίγον τούμπα
Η Instagrammer ήταν κουμπάρα στον γάμο της κολλητής της που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Η φίλη της Ιωάννας Τούνη, Στέλλα Πάσσαρη, παντρεύτηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και η Instagrammer ήταν κουμπάρα, έχοντας στο πλευρό της και τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη.
Μετά το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ακολούθησε η δεξίωση με τους φίλους του ζευγαριού να μοιράζονται στιγμές από τη βραδιά στα social media.
Στα βίντεο που αναρτήθηκαν, η Ιωάννα Τούνη φάνηκε να διασκεδάζει, χορεύοντας με την παρέα της, ενώ συμμετείχε και σε ένα σέξι χορευτικό με τη νύφη.
Συγκεκριμένα, η Στέλλα Πάσσαρη ετοίμασε ένα pole dancing show για τον σύζυγό της, συνοδευόμενη από τις φίλες της – μεταξύ των οποίων και η κουμπάρα της. Ενώ η Insatgrammer εκτελούσε τη χορογραφία όμως, παραπάτησε και παραλίγο να πέσει. Ωστόσο, παρά το απρόοπτο περιστατικό, δεν πτοήθηκε και να συνέχισε να χορεύει.
Δείτε βίντεο από τη δεξίωση
Μετά το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ακολούθησε η δεξίωση με τους φίλους του ζευγαριού να μοιράζονται στιγμές από τη βραδιά στα social media.
Στα βίντεο που αναρτήθηκαν, η Ιωάννα Τούνη φάνηκε να διασκεδάζει, χορεύοντας με την παρέα της, ενώ συμμετείχε και σε ένα σέξι χορευτικό με τη νύφη.
Συγκεκριμένα, η Στέλλα Πάσσαρη ετοίμασε ένα pole dancing show για τον σύζυγό της, συνοδευόμενη από τις φίλες της – μεταξύ των οποίων και η κουμπάρα της. Ενώ η Insatgrammer εκτελούσε τη χορογραφία όμως, παραπάτησε και παραλίγο να πέσει. Ωστόσο, παρά το απρόοπτο περιστατικό, δεν πτοήθηκε και να συνέχισε να χορεύει.
Δείτε βίντεο από τη δεξίωση
@steve.toumpas
Σ αγαπώ ρε @Ioanna Touni♬ πρωτότυπος ήχος - Steve.89_
Ειδήσεις σήμερα:
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα