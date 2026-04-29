Η επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια έχει γίνει το ιερό δισκοπότηρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς προστατεύει το ζευγάρι από την οικονομική ασφυξία.
Σχέδιο για φυλακές στα πρότυπα του Ελ Σαλβαδόρ στον Ισημερινό για το οργανωμένο έγκλημα
«Όσες χρειάζεται για αυτούς τους εγκληματίες», λέει ο υπουργός Εσωτερικών
Η κυβέρνηση του Ισημερινού θα οικοδομήσει όσες φυλακές «χρειάζεται» για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τζον Ρέιμπεργκ.
Τον Νοέμβριο άρχισε να λειτουργεί η πρώτη φυλακή υψίστης ασφαλείας στη χώρα, όπου οδηγήθηκαν 600 κρατούμενοι, ιδίως μέλη συμμοριών, με υπόδειγμα το «κέντρου εγκλεισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε.
Ερωτηθείς αν θα ανεγερθούν κι άλλες φυλακές, ο υπουργός Εσωτερικών Ρέιμπεργκ απάντηση «ναι, πιθανόν. Όσες χρειάζεται για αυτούς τους εγκληματίες», μιλώντας στο πρακτορείο στη μεγάλη πόλη Γουαγιακίλ, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στον Ειρηνικό που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε επίκεντρο της δράσης συμμοριών συνδεόμενων με διεθνή καρτέλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα