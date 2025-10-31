Δώρα Παντέλη: Περνούσαν τα χρόνια και με ρωτούσαν πότε θα κάνω παιδί, τώρα μου λένε «πότε θα βάλεις μπρος για δεύτερο;»
Ήμουν συνειδητοποιημένη ότι δεν θα ορίσει τη ζωή μου το αν κάνω οικογένεια ή παιδί, δήλωσε η αθλητικογράφος
Τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες σχετικά με τη μητρότητα σχολίασε η Δώρα Παντέλη, αναφέροντας πως για χρόνια τη ρωτούσαν πότε θα κάνει παιδί, ενώ μετά την απόκτηση του γιου της δέχεται ερωτήσεις για το πότε θα κάνει δεύτερο.
Όπως τόνισε η αθλητικογράφος μέχρι την ηλικία των 37 ετών είχε συμβιβαστεί με τη συνθήκη ότι μπορεί και να μην γινόταν μητέρα, καθώς έδινε ιδιαίτερη αξία στην ύπαρξη ενός κατάλληλου συντρόφου στη ζωή της και μετέπετεια πατέρα του παιδιού της.
Συγκεκριμένα, η Δώρα Παντέλη περιέγραψε την περίοδο της ζωής της πριν γίνει μητέρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο «Happy Day»: «Είχα φτάσει σε μια ηλικία, ήμουν 37 ετών και έλεγα αφού δεν έχω γνωρίσει τον κατάλληλο, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, μου αρέσει να ταξιδεύω, είμαι ένα πνεύμα πιο ελεύθερο, μπορεί και να μην κάνω παιδί και οικογένεια. Και ήμουν εντάξει με αυτό. Ήμουν συνειδητοποιημένη ότι δεν θα ορίσει τη ζωή μου το αν κάνω οικογένεια ή παιδί».
Η αθλητικογράφος αναφέρθηκε και στην πίεση που δεχόταν από το επαγγελματικό της περιβάλλον, σημειώνοντας ότι οι συνάδελφοί της σχολίαζαν το πότε θα γίνει μητέρα: «Η ζωή μου όλη ήταν η ερώτηση “πότε θα κάνεις παιδί”. Πέρναγαν τα χρόνια και μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου, που είναι όλοι άντρες στο κανάλι, “τι θα γίνει; Θα κάνεις κανένα παιδί;”. Τι σας νοιάζει τι θα κάνω εγώ; Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Θα κάνω και παιδί αν έρθει η ώρα, αν θέλω. Υπάρχει αυτή η πίεση».
Σήμερα, μετά τη γέννηση του γιου της που ήρθε στη ζωή στις 25 Ιουλίου του 2025, η Δώρα Παντέλη δήλωσε ότι οι ερωτήσεις δεν σταματούν. «Τώρα που έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που γέννησα, όπου πάω με ρωτάνε “πότε θα βάλεις μπρος για το δεύτερο;”. Παιδιά, ηρεμία. Είναι το σώμα μου, είναι η ζωή μου. Δεν είναι κανενός δουλειά τι θα κάνω εγώ», τόνισε, εκφράζοντας τη θέση της για την ατομική ελευθερία και το δικαίωμα της κάθε γυναίκας να ορίζει η ίδια τις επιλογές της.
Η αθλητικογράφος απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τζον στις 25 Ιουλίου του 2025. Στις 14 Φεβρουαρίου είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της με μία ανάρτηση στα social media.
