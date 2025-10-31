Δώρα Παντέλη: Περνούσαν τα χρόνια και με ρωτούσαν πότε θα κάνω παιδί, τώρα μου λένε «πότε θα βάλεις μπρος για δεύτερο;»

η Δώρα Παντέλη περιέγραψε την περίοδο της ζωής της πριν γίνει μητέρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο «Happy Day»:



Σήμερα, Η αθλητικογράφος αναφέρθηκε και στην πίεση που δεχόταν από το επαγγελματικό της περιβάλλον, σημειώνοντας ότι οι συνάδελφοί της σχολίαζαν το πότε θα γίνει μητέρα: «Η ζωή μου όλη ήταν η ερώτηση “πότε θα κάνεις παιδί”. Πέρναγαν τα χρόνια και μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου, που είναι όλοι άντρες στο κανάλι, “τι θα γίνει; Θα κάνεις κανένα παιδί;”. Τι σας νοιάζει τι θα κάνω εγώ; Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Θα κάνω και παιδί αν έρθει η ώρα, αν θέλω. Υπάρχει αυτή η πίεση».Σήμερα, μετά τη γέννηση του γιου της που ήρθε στη ζωή στις 25 Ιουλίου του 2025 , η Δώρα Παντέλη δήλωσε ότι οι ερωτήσεις δεν σταματούν. «

», τόνισε, εκφράζοντας τη θέση της για την ατομική ελευθερία και το δικαίωμα της κάθε γυναίκας να ορίζει η ίδια τις επιλογές της.