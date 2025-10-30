Ντέιβ Φράνκο: Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς
Ντέιβ Φράνκο: Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς
Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα, τόνισε ο 40χρονος ηθοποιός
Ο Ντέιβ Φράνκο μπορεί να μπήκε στον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας ως ο μικρότερος αδελφός του Τζέιμς Φράνκο, ο ίδιος όμως αισθάνεται πως έχει εξελιχθεί επαγγελματικά στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bustle, ο 40χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι κανείς δεν θα του εμπιστευόταν κάποιον ρόλο, αν δεν διέκρινε σε εκείνον κάποιες ικανότητες. «Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς Φράνκο. Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα», δήλωσε.
Ο Ντέιβ Φράνκο έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στις ταινίες του 2007 «After Sex» και «Superbad», περίπου οκτώ χρόνια αφότου ο αδερφός του είχε ξεχωρίσει με τη συμμετοχή του στη σειρά «Freaks and Geeks».
Τα δύο αδέρφια έπαιξαν μαζί σε ταινίες, όπως τα «Milk», «The Broken Tower», «Zeroville» και «The Disaster Artist», με την τελευταία να φέρει μάλιστα να φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Τζέιμς Φράνκο.
Από το 2020, ο 47χρονος ηθοποιός έχει αναλάβει μόνο τέσσερις ρόλους, αφότου κατηγορήθηκε για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά από πέντε γυναίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν μαθήτριές του σε δραματική σχολή.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bustle, ο 40χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι κανείς δεν θα του εμπιστευόταν κάποιον ρόλο, αν δεν διέκρινε σε εκείνον κάποιες ικανότητες. «Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς Φράνκο. Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα», δήλωσε.
Ο Ντέιβ Φράνκο έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στις ταινίες του 2007 «After Sex» και «Superbad», περίπου οκτώ χρόνια αφότου ο αδερφός του είχε ξεχωρίσει με τη συμμετοχή του στη σειρά «Freaks and Geeks».
Dave Franco Says He Doesn't Owe Brother James for His Success: 'If I Sucked, I Would've Disappeared' https://t.co/Zs9b78qGjq— People (@people) October 30, 2025
Από το 2020, ο 47χρονος ηθοποιός έχει αναλάβει μόνο τέσσερις ρόλους, αφότου κατηγορήθηκε για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά από πέντε γυναίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν μαθήτριές του σε δραματική σχολή.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα