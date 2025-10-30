Ντέιβ Φράνκο: Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς
Ντέιβ Φράνκο Τζέιμς Φράνκο

Ντέιβ Φράνκο: Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς

Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα, τόνισε ο 40χρονος ηθοποιός

Ντέιβ Φράνκο: Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς
Αναστασία Σταθά
Ο Ντέιβ Φράνκο μπορεί να μπήκε στον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας ως ο μικρότερος αδελφός του Τζέιμς Φράνκο, ο ίδιος όμως αισθάνεται πως έχει εξελιχθεί επαγγελματικά στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bustle, ο 40χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι κανείς δεν θα του εμπιστευόταν κάποιον ρόλο, αν δεν διέκρινε σε εκείνον κάποιες ικανότητες. «Κανείς δεν θα με προσλάμβανε μόνο και μόνο επειδή είμαι ο μικρός αδελφός του Τζέιμς Φράνκο. Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Ο Ντέιβ Φράνκο έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στις ταινίες του 2007 «After Sex» και «Superbad», περίπου οκτώ χρόνια αφότου ο αδερφός του είχε ξεχωρίσει με τη συμμετοχή του στη σειρά «Freaks and Geeks».

Τα δύο αδέρφια έπαιξαν μαζί σε ταινίες, όπως τα «Milk», «The Broken Tower», «Zeroville» και «The Disaster Artist», με την τελευταία να φέρει μάλιστα να φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Τζέιμς Φράνκο.

Από το 2020, ο 47χρονος ηθοποιός έχει αναλάβει μόνο τέσσερις ρόλους, αφότου κατηγορήθηκε για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά από πέντε γυναίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν μαθήτριές του σε δραματική σχολή.

Φωτογραφία: Shutterstock

Αναστασία Σταθά
