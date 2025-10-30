ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη

Η παρουσιάστρια έκλεισε τα 56

Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Γεωργία Κοτζιά
Με μία ανάρτηση ευχήθηκε ο Άγγελος Λάτσιος στη μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη για τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια έκλεισε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα 56 με τον γιο της να της εύχεται δημόσια μέσα από μία δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Λάτσιος κοινοποίησε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τη μητέρα του, στο οποίο εμφανίζονται αγκαλιά, γράφοντας στο story του:  «Χρόνια πολλά».

Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη


Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Μάκη Παντζόπουλο στα Τζουμέρκα

Μια απόδραση στην Ήπειρο, παρέα με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη για να γιορτάσει τα 56α γενέθλιά της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη στάση που έκαναν στα Τζουμέρκα.

Όπως τόνισε, δεν δίνει πλέον σημασία στα χρόνια που περνούν, αλλά στις στιγμές που ζει, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχει βιώσει και ανυπομονησία για όσα θα ακολουθήσουν. «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη

Γεωργία Κοτζιά
