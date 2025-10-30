Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Άγγελος Λάτσιος: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη
Η παρουσιάστρια έκλεισε τα 56
Με μία ανάρτηση ευχήθηκε ο Άγγελος Λάτσιος στη μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη για τα γενέθλιά της.
Η παρουσιάστρια έκλεισε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα 56 με τον γιο της να της εύχεται δημόσια μέσα από μία δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Λάτσιος κοινοποίησε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τη μητέρα του, στο οποίο εμφανίζονται αγκαλιά, γράφοντας στο story του: «Χρόνια πολλά».
Δείτε την ανάρτησή του
Μια απόδραση στην Ήπειρο, παρέα με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη για να γιορτάσει τα 56α γενέθλιά της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη στάση που έκαναν στα Τζουμέρκα.
Όπως τόνισε, δεν δίνει πλέον σημασία στα χρόνια που περνούν, αλλά στις στιγμές που ζει, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχει βιώσει και ανυπομονησία για όσα θα ακολουθήσουν. «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια έκλεισε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα 56 με τον γιο της να της εύχεται δημόσια μέσα από μία δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Λάτσιος κοινοποίησε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τη μητέρα του, στο οποίο εμφανίζονται αγκαλιά, γράφοντας στο story του: «Χρόνια πολλά».
Δείτε την ανάρτησή του
Μια απόδραση στην Ήπειρο, παρέα με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη για να γιορτάσει τα 56α γενέθλιά της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη στάση που έκαναν στα Τζουμέρκα.
Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Μάκη Παντζόπουλο στα Τζουμέρκα
Όπως τόνισε, δεν δίνει πλέον σημασία στα χρόνια που περνούν, αλλά στις στιγμές που ζει, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχει βιώσει και ανυπομονησία για όσα θα ακολουθήσουν. «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα