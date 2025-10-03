Αλεξάνδρα Νίκα για τη γέννηση του γιου της: Ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου
Αλεξάνδρα Νίκα για τη γέννηση του γιου της: Ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου
Η στιγμή που πήρα τον μικρό στην αγκαλιά μου δεν συγκρίνεται με τίποτα, πρόσθεσε
Τη μητρότητα απολαμβάνει η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ δήλωσε πως ο ερχομός του γιου της «είναι η πιο δυνατή εμπειρία στη ζωή της». Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού θέλησε να έρθει πιο κοντά με τους διαδικτυακούς της φίλους και μέσω Instagram άνοιξε ένα Q&A, ζητώντας τους να της κάνουν ερωτήσεις, αλλά και να της προτείνουν τι θα ήθελαν να βλέπουν περισσότερο στο προφίλ της.
Έτσι, δέχτηκε πλήθος ερωτήσεων για τη μητρότητα, καθώς οι δυο τους είναι γονείς ενός μικρού αγοριού, του Βασίλη. Μιλώντας για τη γέννα, η ίδια έγραψε: «Με ρωτήσατε αρκετές για τη γέννα. Γέννησα φυσιολογικά με τον γιατρό μου που τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και είμαι ευγνώμων που ήταν δίπλα μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο, αλλά ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου και η στιγμή που πήρα τον μικρό στην αγκαλιά μου, δεν συγκρίνεται με τίποτα».
Σε άλλη ερώτηση για τα κιλά της εγκυμοσύνης, η Αλεξάνδρα Νίκα τόνισε πως κάθε σώμα είναι διαφορετικό και χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει μια γυναίκα. Αναφορικά με την ίδια, εξήγησε πώς κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης.
«Η αλήθεια είναι πως κάθε σώμα είναι διαφορετικό και χρειάζεται τον χρόνο του. Εγώ δεν έκανα κάτι “μαγικό”, με βοήθησε πολύ ο θηλασμός, η κίνηση με το μωρό στην καθημερινότητα και να προσπαθώ να τρώω ισορροπημένα. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να νιώσω υγιής», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Έτσι, δέχτηκε πλήθος ερωτήσεων για τη μητρότητα, καθώς οι δυο τους είναι γονείς ενός μικρού αγοριού, του Βασίλη. Μιλώντας για τη γέννα, η ίδια έγραψε: «Με ρωτήσατε αρκετές για τη γέννα. Γέννησα φυσιολογικά με τον γιατρό μου που τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και είμαι ευγνώμων που ήταν δίπλα μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο, αλλά ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου και η στιγμή που πήρα τον μικρό στην αγκαλιά μου, δεν συγκρίνεται με τίποτα».
Σε άλλη ερώτηση για τα κιλά της εγκυμοσύνης, η Αλεξάνδρα Νίκα τόνισε πως κάθε σώμα είναι διαφορετικό και χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει μια γυναίκα. Αναφορικά με την ίδια, εξήγησε πώς κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης.
«Η αλήθεια είναι πως κάθε σώμα είναι διαφορετικό και χρειάζεται τον χρόνο του. Εγώ δεν έκανα κάτι “μαγικό”, με βοήθησε πολύ ο θηλασμός, η κίνηση με το μωρό στην καθημερινότητα και να προσπαθώ να τρώω ισορροπημένα. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να νιώσω υγιής», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα