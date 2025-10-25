Ντρου Μπάριμορ: Μπήκα σε κέντρο απεξάρτησης στα 14 και ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη

κέντρο απεξάρτησης σε ηλικία 14 ετών σχολίασε η Ντρου Μπάριμορ , εξηγώντας πως έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της.

Την απόφαση να μπει σεΗ ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Μέι Μάρτιν, δημιουργό, σεναριογράφο και πρωταγωνιστή της σειράς «Wayward» στο Netflix, η Μπάριμορ αναφέρθηκε στην παραμονή της σε κέντρο αποκατάστασης κατά την εφηβεία της.Η σειρά του Μάρτιν παρακολουθεί μια έρευνα αστυνομικού σε ένα απομονωμένο σχολείο για εφήβους, που παρουσιάζουν έντονες συμπεριφορές και, όπως εξήγησε ο ίδιος, είναι εμπνευσμένη από προσωπικές του εμπειρίες, καθώς παιδικός του φίλος είχε περάσει δύο χρόνια σε παρόμοιο ίδρυμα.Αφού ο Μάρτιν μοιράστηκε την ιστορία του φίλου του, η Μπάριμορ αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία: «Ήμουν κι εγώ ένα παιδί που απομακρύνθηκε και μπήκε σε ένα τέτοιο μέρος για δύο χρόνια», είπε. Τότε, ο Μάρτιν απάντησε έκπληκτος: «Δεν το ήξερα αυτό. Ήξερα ότι ήσουν ένα “άτακτο” παιδί, όπως κι εγώ. Ήμουν κι εγώ σε κέντρο θεραπείας και τα σχετικά, αλλά δεν ήξερα ότι ήσουν σε ένα από αυτά τα ιδρύματα».Μπάριμορ σχολίασε πως η σειρά αποτυπώνει με ευαισθησία τον κόσμο των εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, επισημαίνοντας ότι η απόφαση να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης είχε θετικά στοιχεία.«Υπήρχε ένα φως σε όλο αυτό που έζησα στο ίδρυμα. Είναι πολύ κοντά στο πνεύμα της σειράς. Ξέρω ότι ακούγεται παράξενο, αλλά εκεί με ενθάρρυναν να λέω την αλήθεια μου, να είμαι θαρραλέα, να βρίσκω το χιούμορ και τον ηρωισμό μέσα στη διαδρομή μου. Και ειλικρινά, ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Κρατώ πολλά από εκείνα τα χρόνια ιερά μέσα μου. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Ήταν απίστευτα δύσκολο» τόνισε η ηθοποιός.Ο Μάρτιν, που μπήκε σε αντίστοιχο κέντρο στα 16 του, συμφώνησε λέγοντας: «Δεν ξέρω για εσένα, αλλά τώρα, ως ενήλικας, νιώθω μια έντονη προστατευτικότητα απέναντι στους νέους. Ειδικά, αφού ένιωσα ότι με αντιμετώπισαν σαν “πρόβλημα” σε τόσο μικρή ηλικία για πράγματα που ήταν απλώς ανθρώπινα. Νομίζω πως όλη αυτή η εμπειρία με διαμόρφωσε».Σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2015 στην «Guardian», η Μπάριμορ είχε αποκαλύψει ότι μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης για 18 μήνες όταν ήταν ανήλικη, εξαιτίας της χρήσης ουσιών και αλκοόλ. «Ήμουν πραγματικά μόνη τότε και ένιωθα φρικτά. Ήταν μια πολύ επαναστατική περίοδος. Το έσκαγα συνέχεια, ήμουν πολύ, πολύ θυμωμένη», είχε δηλώσει τότε.