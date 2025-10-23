Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκάλυψε φίλος του
Ο ράπερ δεν τραυματίστηκε - «Αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τον βλάψει, θα το είχε κάνει» δήλωσε ο φίλος του
Σε κίνδυνο βρέθηκε ο Diddy μέσα στη φυλακή όπου κρατείται, όπως αποκάλυψε ο στενός φίλος του, Charlucci Finney. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ράπερ ξύπνησε μέσα στο κελί του, έχοντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του. Ο καλλιτέχνης δεν τραυματίστηκε, ενώ ο φίλος του θεωρεί πως η κίνηση αυτή ήταν ένα «μήνυμα προειδοποίησης» για τον Diddy.
Σε δηλώσεις που έκανε στη Daily Mail, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, ανέφερε: «Δεν ξέρω αν πάλεψε μαζί του ή αν έφτασαν οι φύλακες, αλλά ξέρω ότι συνέβη». Σύμφωνα με τον Finney, ο οποίος είναι φίλος του Diddy εδώ και πολλά χρόνια, το περιστατικό στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν πιθανότατα είχε στόχο να εκφοβίσει τον 55χρονο καλλιτέχνη και όχι να τον τραυματίσει.
«Αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τον βλάψει, ο Σον θα είχε ήδη τραυματιστεί. Θα του έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο να του κόψει τον λαιμό», πρόσθεσε. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ήταν μάλλον ένας τρόπος να του πουν "την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός". Όλα είναι θέμα εκφοβισμού. Αλλά με τον Σον αυτό δεν θα πιάσει. Ο Σον είναι από το Χάρλεμ».
Ο Diddy παραμένει στη φυλακή μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον βαραίνουν κατηγορίες για εκβιασμό, εμπορία ανθρώπων με σεξουαλικούς σκοπούς, απάτη και μεταφορά για πορνεία. Έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.
Η δικηγορική του ομάδα είχε εκδώσει τότε ανακοίνωση δηλώνοντας: «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση να συνεχιστεί αυτή η άδικη δίωξη. Ο Σον Κομπς είναι ένα μουσικό είδωλο, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, στοργικός πατέρας και φιλάνθρωπος που έχει περάσει 30 χρόνια χτίζοντας μια αυτοκρατορία και στηρίζοντας την αφροαμερικανική κοινότητα».
Η δίκη του Diddy ξεκίνησε τον Μάιο και τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά για συμμετοχή σε πορνεία, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων και μία κατηγορία εκβιασμού.
Τον Οκτώβριο, ο δικαστής τον καταδίκασε σε 50 μήνες φυλάκιση, με τον έναν χρόνο που έχει ήδη εκτίσει να υπολογίζεται στην ποινή του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και πενταετής επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.
Λίγες ημέρες πριν από την απόφαση, οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει ποινή 14 μηνών και κατ’ οίκον επιτήρηση με υποχρεωτική ψυχοθεραπεία, υποστηρίζοντας ότι ο Diddy έχει ήδη υποφέρει από τις σκληρές συνθήκες κράτησης.
Τέλος, στις 20 Οκτωβρίου, οι δικηγόροι του κατέθεσαν έφεση για την καταδίκη και την ποινή, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Mann Act, βάσει του οποίου καταδικάστηκε, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην υπόθεσή του.
