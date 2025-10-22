Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στην ψυχή μου»

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στην ψυχή μου»
Θα ζεις στην καρδιά μου, έγραψε σε άλλο σημείο της ανάρτησής της για τον σπουδαίο τραγουδοποιό που έφυγε από τη ζωή
Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου. Ο κορυφαίος τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από περίοδο νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Με μία ανάρτηση στο Instagram, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αναπολώντας στιγμές από τη μακροχρόνια συνεργασία και φιλία τους. Η ερμηνεύτρια, που μόλις είχε φτάσει στον Καναδά όταν έμαθε για τον θάνατό του, εξέφρασε τη θλίψη της για τον χαμό του ανθρώπου που θεωρούσε δάσκαλο και συνοδοιπόρο της.
«Διονύση μου, καλλιτέχνη μου! Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά… Απίστευτο… Τι να πρωτοθυμηθώ: τις παραστάσεις μας στη Πλάκα, τη "Ρεζέρβα", το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις, το "Μυστικό τοπίο" στο Μέγαρο, τη συναυλία για το 2004, την τελετή λήξης, το "ευχαριστώ" σου για τη συναυλία του φορτηγού στην καραντίνα», έγραψε, αναφέροντας με νοσταλγία τις κοινές τους καλλιτεχνικές εμπειρίες.
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στάθηκε επίσης στην ανθρώπινη πλευρά του Διονύση Σαββόπουλου, μιλώντας για τη «φωνή, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ, την εξυπνάδα και το πηγαίο ταλέντό του». Όπως είπε, τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να «στολίζουν» τις συναυλίες της, ενώ τον ευχαρίστησε για όσα έζησαν μαζί. «Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ σου, την αστείρευτη εξυπνάδα σου, το πηγαίο ταλέντο σου, τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας… Άφησες τεράστια παρακαταθήκη. Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στη ψυχή μου», σημείωσε.
Κλείνοντας, η ερμηνεύτρια εξέφρασε τη λύπη της που δεν θα μπορέσει να παραστεί στην κηδεία του, γράφοντας: «Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω… ούτως ή άλλως δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο… Θα ζεις στη καρδιά μου. Σαν το παράπονο στη φράση "Εδώ και τώρα….". Διονύση μου αγαπημένε… Νιόνιο μου… Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή παντοτινά… Άδεια μου αγκαλιά».
