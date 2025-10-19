Σταμάτης Φασουλής: Τη Δήμητρα Ματσούκα εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία
Οι μεγάλοι σταρ ξεκινούσαν από το θέατρο και μετά στο σινεμά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» βρέθηκε ο Σταμάτης Φασουλής, όπου και μίλησε στις τηλεοπτικές και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τη Δήμητρα Ματσούκα. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης «ανέλαβε την ευθύνη του», λέγοντας εκείνος ευθύνεται για την παρουσία της συναδέλφου του στο θέατρο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο Σταμάτης Φασουλής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στους ηθοποιούς και τη βαρύτητα που είχε στο παρελθόν, το θέατρο στην καριέρα τους.
«Οι μεγάλοι σταρ ξεκινούσαν από το θέατρο και μετά στο σινεμά. Δεν είναι όπως τώρα που γίνεσαι γνωστός από σειρές. Τη Δήμητρα Ματσούκα εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία. Στο θέατρο Αλίκη το 2001 ή 2002. Είναι συνεργάτιδά μου, είναι οικογένεια», δήλωσε ο Σταμάτης Φασουλής.
Όσο για το αν θα συμμετείχε ξανά στο J2US, απάντησε: «Θα το ξαναέκανα το J2US, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Αν ξαναγίνει, βεβαίως, γιατί να μην το ξανακάνω; Ήταν η σαββατιάτικη μου έξοδος, γιατί εγώ δεν πηγαίνω σε μαγαζιά το βράδυ. Αυτό ήταν με την "άδεια της αστυνομίας", ότι θα πάω και σε κάτι σαν μαγαζί».
