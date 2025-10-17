Ο Τζο Μανγκανιέλο αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του μετά από δύο χρόνια σχέσης
Ο Τζο Μανγκανιέλο αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του μετά από δύο χρόνια σχέσης
Ο ηθοποιός και πρώην σύζυγος της Σοφία Βεργκάρα έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τη σύντροφό του, Κέιτλιν Ο’Κόνορ, αρραβωνιάστηκε ο Τζο Μανγκανιέλο μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης. Ο ηθοποιός και πρώην σύζυγος της Σοφία Βεργκάρα έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μανγκανιέλο παρουσίασε την Ο’Κόνορ ως αρραβωνιαστικιά του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία η ηθοποιός επιδεικνύει το μονόπετρο που της πρόσφερε εκείνος.
Πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι ο Μανγκανιέλο «είναι πολύ καλά», καθώς η νέα του αρραβωνιαστικιά «του κάνει καλό». «Είναι πολύ ευτυχισμένοι», τόνισε η πηγή. «Ήταν ράκος και αισθανόταν αποτυχημένος μετά τον χωρισμό του από τη Σοφία Βεργκάρα. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πάρει διαζύγιο. Ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Σκόπευε απλώς να επικεντρωθεί στη δουλειά. Μετά γνώρισε την Κέιτλιν και ερωτεύτηκαν γρήγορα. Είναι ευγνώμων για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτηση
Οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο μεταξύ Μανγκανιέλο και Ο’Κόνορ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2023, δύο μήνες αφότου εκείνος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τη Σοφία Βεργκάρα.
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο 48χρονος ηθοποιός και η Ο’Κόνορ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους κάνοντας μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Gala του Children of Armenia Fund στη Νέα Υόρκη.
Πηγή είχε πει τότε στο PEOPLE ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου και ότι εκείνος την «αντιμετώπιζε σαν βασίλισσα». «Λατρεύουν να περνούν όλον τον χρόνο τους μαζί», είχε προσθέσει.
Δείτε την ανάρτηση
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
