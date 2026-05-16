Πολλά χαμόγελα, αγάπη και κουνιστές ουρές στο «A Day with my Pet» στο Πάρκο του Φλοίσβου που διοργάνωσε το topetmou.gr
Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πολλές κουνιστές ουρές, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ακόμη μια εκδήλωση αφιερωμένη στους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους
Το Σάββατο 16 Μαΐου το Πάρκο Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο γέμισε από ανθρώπους κάθε ηλικίας και δεκάδες χαρούμενα σκυλάκια που συμμετείχαν στο "A Day with my Pet". Μια όμορφη γιορτή που διοργάνωσε το μεγαλύτερο φιλοζωικό site topetmou.gr με επίκεντρο τη φιλοζωία και την υπεύθυνη φροντίδα των κατοικιδίων μας.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα της εκδήλωσης, να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τα ζώα συντροφιάς, αλλά και να ανακαλύψουν ξεχωριστά προϊόντα και δώρα για τους ίδιους και τα κατοικίδιά τους.
Ορισμένα από τα ζωάκια υιοθετήθηκαν, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, ενώ τα υπόλοιπα δέχθηκαν πολλά χάδια και αγάπη από τον κόσμο, περιμένοντας τη δική τους ευκαιρία να αποκτήσουν οικογένεια. Οι διοργανωτές τούς προσέφεραν φροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βγάζοντάς τα συχνά βόλτα ώστε να παραμένουν ήρεμα και εξοικειωμένα με το περιβάλλον.
Παράλληλα, άτομα, που σκέφτονται να προχωρήσουν σε υιοθεσία, είχαν την ευκαιρία να λύσουν απορίες και να ενημερωθούν για τις ευθύνες που συνοδεύουν τον ερχομό ενός ζώου συντροφιάς στο σπίτι.
Αδέσποτα ζωάκια βρήκαν τη νέα τους οικογένειαΣτο πλαίσιο της διοργάνωσης, τα Pet City πραγματοποίησαν την 24η Ημέρα Υιοθεσίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να γνωρίσουν από κοντά αδέσποτα ζωάκια που αναζητούν ένα μόνιμο σπίτι.
Χρήσιμες συμβουλές από ειδικό εκπαιδευτή σκύλωνΣτην εκδήλωση συμμετείχε πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος ενημέρωσε τους κηδεμόνες για ζητήματα εκπαίδευσης, συμπεριφοράς και σωστής φροντίδας των κατοικιδίων τους.
Αναμνηστικές φωτογραφίες και όμορφες στιγμέςΤο photobooth της εκδήλωσης έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς μικροί και μεγάλοι φωτογραφήθηκαν μαζί με τα κατοικίδιά τους, χρησιμοποιώντας διασκεδαστικά αξεσουάρ εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων και κρατώντας όμορφες αναμνήσεις από τη γιορτή.
Δημιουργικές δραστηριότητες για τους μικρούς φίλουςΤα παιδιά διασκέδασαν ιδιαίτερα μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια, ενώ το face painting τα "μεταμόρφωσε" στα αγαπημένα τους ζωάκια, χαρίζοντας τους μοναδικές στιγμές χαράς.
Λιχουδιές και δώρα για όλουςΦυσικά, από τη γιορτή δεν έλειψαν οι λιχουδιές και τα σνακ για τα τετράποδα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν και να απολαύσουν μια όμορφη ημέρα γεμάτη παιχνίδι και βόλτες.
Στο τέλος της εκδήλωσης, μικροί και μεγάλοι έφυγαν με αναμνηστικά δώρα και όμορφες εμπειρίες, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση του “A Day with my Pet”.
Εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου έδωσαν το παρών και έστειλαν το δικό τους ισχυρό μήνυμα υπέρ της αγάπης και του σεβασμού προς τα ζώαΣτην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη και Γιάννης Καλλιάνος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος και η αντιδήμαρχος και υπεύθυνη διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Παλαιού Φαλήρου Αρετή Καραμανωλάκη.
Οι δράσεις του "A Day with my Pet" αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλους δήμους της Αττικής, με στόχο την ενίσχυση της υπεύθυνης φιλοζωίας και του σεβασμού στα ζώα.
