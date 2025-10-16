Κατερίνα Μονογυιού για τον αδερφό της, Τζώρτζη: Σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του
GALA
Κατερίνα Μονογυιού Τζώρτζης Μονογυιός Γενέθλια Τροχαίο

Κατερίνα Μονογυιού για τον αδερφό της, Τζώρτζη: Σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του

Θέλω να ξέρει ο κόσμος πως θα δώσω τη μάχη μου σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, τόνισε η βουλευτής Κυκλάδων

Κατερίνα Μονογυιού για τον αδερφό της, Τζώρτζη: Σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στον αδερφό της Τζώρτζη, η Κατερίνα Μονογυιού, σημειώνοντας πως σαν χθες, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Τριάμισι χρόνια έχουν περάσει από το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 στη Βούλα, με τη βουλευτή Κυκλάδων να προχωράει σε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», μιλώντας για τα μηνύματα που λαμβάνει από πολίτες σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα.

Η Κατερίνα Μονογυιού αναφέρθηκε φορτισμένη στον αδερφό της, Τζώρτζη, ο οποίος χθες θα έκλεινε τα 46: «Υπάρχουν μηνύματα που έχω λάβει από πολίτες και με έχουν συγκινήσει. Έχουν να κάνουν με τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο δρόμο. Εμένα προσωπικά το θέμα αυτό με αγγίζει πάρα πολύ. Με συγκινεί πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί σαν σήμερα ο αδελφός μου θα είχε τα γενέθλιά του. Θέλω να ξέρει ο κόσμος πως θα κάνω τη μάχη μου για ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια».

Δείτε το βίντεο

Το χρονικό του τροχαίου

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 175, όταν το αυτοκίνητο μάρκας Ferrari προσέκρουσε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο αδερφός της Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζης, οδηγούσε εκείνη την ημέρα το όχημα για πρώτη φορά.

Κλείσιμο
Κατερίνα Μονογυιού για τον αδερφό της, Τζώρτζη: Σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του
Η Κατερίνα και ο Τζώρτζης Μονογυιός

Μέσα στη Ferrari επέβαινε και η σύζυγός του, Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία εκτινάχθηκε από το παράθυρο λόγω της σφοδρής σύγκρουσης. Ακριβώς πίσω από το όχημα ακολουθούσε συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου επιχειρηματία, που έγινε αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου και προσπάθησε να απεγκλωβίσει τον οδηγό. Οι προσπάθειές του, ωστόσο, αποδείχθηκαν μάταιες, καθώς το αυτοκίνητο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ: Προειδοποίηση Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης