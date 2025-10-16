Κατερίνα Μονογυιού για τον αδερφό της, Τζώρτζη: Σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του
Θέλω να ξέρει ο κόσμος πως θα δώσω τη μάχη μου σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, τόνισε η βουλευτής Κυκλάδων
Εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στον αδερφό της Τζώρτζη, η Κατερίνα Μονογυιού, σημειώνοντας πως σαν χθες, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.
Τριάμισι χρόνια έχουν περάσει από το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 στη Βούλα, με τη βουλευτή Κυκλάδων να προχωράει σε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», μιλώντας για τα μηνύματα που λαμβάνει από πολίτες σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα.
Η Κατερίνα Μονογυιού αναφέρθηκε φορτισμένη στον αδερφό της, Τζώρτζη, ο οποίος χθες θα έκλεινε τα 46: «Υπάρχουν μηνύματα που έχω λάβει από πολίτες και με έχουν συγκινήσει. Έχουν να κάνουν με τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο δρόμο. Εμένα προσωπικά το θέμα αυτό με αγγίζει πάρα πολύ. Με συγκινεί πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί σαν σήμερα ο αδελφός μου θα είχε τα γενέθλιά του. Θέλω να ξέρει ο κόσμος πως θα κάνω τη μάχη μου για ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια».
Δείτε το βίντεο
Μέσα στη Ferrari επέβαινε και η σύζυγός του, Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία εκτινάχθηκε από το παράθυρο λόγω της σφοδρής σύγκρουσης. Ακριβώς πίσω από το όχημα ακολουθούσε συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου επιχειρηματία, που έγινε αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου και προσπάθησε να απεγκλωβίσει τον οδηγό. Οι προσπάθειές του, ωστόσο, αποδείχθηκαν μάταιες, καθώς το αυτοκίνητο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες.
Το χρονικό του τροχαίουΤο δυστύχημα είχε σημειωθεί στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 175, όταν το αυτοκίνητο μάρκας Ferrari προσέκρουσε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο αδερφός της Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζης, οδηγούσε εκείνη την ημέρα το όχημα για πρώτη φορά.
