«Ο χρόνος περνά, μα η αγάπη δεν σβήνει» - Η συγκινητική ανάρτηση της Κατερίνας Μονογυιού για τον αδερφό της που σκοτώθηκε σε τροχαίο
«Ο χρόνος περνά, μα η αγάπη δεν σβήνει» - Η συγκινητική ανάρτηση της Κατερίνας Μονογυιού για τον αδερφό της που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ο Τζώρτζης Μονογυιός είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στη Βούλα, όταν η Ferrari που οδηγούσε προσέκρουσε σε δέντρο και έπιασε φωτιά
Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε η Κατερίνα Μονογιού με αφορμή τη μέρα που ο αγαπημένος της αδερφός, Τζώρτζης, θα γιόρταζε τα γενέθλια του αν ζούσε.
Τρία χρόνια μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 στη Βούλα, η βουλευτής Κυκλάδων θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με λίγα λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο.
«Ο χρόνος περνά, μα η αγάπη δεν σβήνει. Σήμερα θα φυσούσες τα κεράκια σου, τώρα τα αστέρια λάμπουν για σένα. Μας λείπεις πολύ!» έγραψε στην ανάρτηση της στο Facebook συνοδεύοντας τις φράσεις της με μια αγαπημένη φωτογραφία του αδερφού της.
Μέσα στη Ferrari ήταν και η σύζυγός του 42χρονου επιχειρηματία, Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία εκτινάχθηκε από το παράθυρο μετά την σφοδρή σύγκρουση. Πίσω από την Ferrari ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου το οποίο είδε την σύγκρουση και επιχείρησε να απεγκλωβίσει τον άτυχο οδηγό. Η προσπάθειά του ήταν όμως μάταιη καθώς το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Τρία χρόνια μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 στη Βούλα, η βουλευτής Κυκλάδων θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με λίγα λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο.
«Ο χρόνος περνά, μα η αγάπη δεν σβήνει. Σήμερα θα φυσούσες τα κεράκια σου, τώρα τα αστέρια λάμπουν για σένα. Μας λείπεις πολύ!» έγραψε στην ανάρτηση της στο Facebook συνοδεύοντας τις φράσεις της με μια αγαπημένη φωτογραφία του αδερφού της.
Το χρονικό του τροχαίουΤο τροχαίο είχε σημειωθεί επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή 175, όταν το αυτοκίνητο μάρκας Ferrari προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Ο αδερφός της Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζης, οδηγούσε εκείνη την ημέρα το αυτοκίνητο για πρώτη φορά.
Μέσα στη Ferrari ήταν και η σύζυγός του 42χρονου επιχειρηματία, Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία εκτινάχθηκε από το παράθυρο μετά την σφοδρή σύγκρουση. Πίσω από την Ferrari ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου το οποίο είδε την σύγκρουση και επιχείρησε να απεγκλωβίσει τον άτυχο οδηγό. Η προσπάθειά του ήταν όμως μάταιη καθώς το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα