Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος - Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από βράβευση του ιδρυτή της το 1970 για την προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο
Σαν σήμερα, το 1908, γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος και η Φίνος Φιλμ τον τίμησε μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Η εταιρεία παραγωγής με τη δημοσίευση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ανέτρεξε στο 1970 και στη βράβευση του ιδρυτή της από το ελληνικό κράτος για τη συνεισφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο, αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες. Σε αυτές, ο Φιλοποίμην Φίνος απαθανατίζεται, ενώ παραλαμβάνει το βραβείο του, έχοντας στο πλευρό του, τους μεγάλους του πρωταγωνιστές μεταξύ των οποίων, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Κώστας Βουτσάς.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Την 1η Σεπτεμβρίου του 1908 γεννιέται στην Τιθορέα Φθιώτιδας ο άνθρωπος που θα άλλαζε το ελληνικό σινεμά για πάντα. Ο Φιλοποίμην Φίνος, από μικρός μαγεμένος με την τεχνολογία και την κινούμενη εικόνα, σπούδασε νομικά και εν συνεχεία έκανε αυτό που όριζε η καρδιά του. Ύστερα από μια ξέφρενη πορεία τριάντα ετών, το 1970, τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος για την αδιάκοπη και ουσιαστική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή τελετή που διοργάνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας στο ξενοδοχείο King George, στο κέντρο της Αθήνας».
Στη συνέχεια, επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη βράβευση αποτέλεσε τιμή όχι μόνο για τον Φιλοποίμενα Φίνο, αλλά και για όλους τους ανθρώπους του ελληνικού σινεμά που συνεργάστηκαν μαζί του: «Ήταν μια συμβολική αλλά και απολύτως δίκαιη αναγνώριση του έργου ενός ανθρώπου που δεν έμεινε απλώς παραγωγός – αλλά έγινε θεμέλιος λίθος του ποιοτικού εμπορικού κινηματογράφου στη χώρα. Ο Φίνος, με το όραμά του, την τόλμη του και την επιμονή του, έθεσε τις βάσεις για μια εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία που μπορούσε να σταθεί αυτόνομα, να παράγει υψηλού επιπέδου έργα και να κερδίζει την αγάπη του κοινού. Η βράβευση αυτή δεν ήταν μόνο τιμή προς τον ίδιο, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους του ελληνικού σινεμά που εργάστηκαν πλάι του, δημιουργώντας μια χρυσή εποχή που έμεινε ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων».
