Τα Πάθη του Χριστού: Ο Τζιμ Καβίζελ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού στο σίκουελ της ταινίας
Η «Ανάσταση του Χριστού» θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη το 2027
Ο Τζιμ Καβιζέλ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού στο σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον.
Η Lionsgate αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την «Ανάσταση του Χριστού» που θα αποτελείται από δύο ταινίες το 2027, με τα γυρίσματα να ξεκινούν σύντομα στη Ρώμη. Εκτός από τον Καβίζελ, ούτε η Μόνικα Μπελούτσι πρόκειται να επιστρέψει ως Μαρία Μαγδαληνή.
Το φιλμ «Τα Πάθη του Χριστού» υπήρξε φαινόμενο για το box office όταν κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2004, ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία προετοιμασίας, η ταινία «Η Ανάσταση του Χριστού: Μέρος Πρώτο» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 26 Μαρτίου 2027, ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Σαράντα ημέρες αργότερα, το «Μέρος Δεύτερο» θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαΐου 2027. Ο Γκίμπσον πέρα από τον ρόλο του σκηνοθέτη έχει αναλάβει επίσης και εκείνον του παραγωγού μαζί με τον συνέταιρό του στην Icon Production, Μπρους Ντέιβι.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στα «Πάθη του Χρίστου» υπήρξε καθοριστικός για την καριέρα του Καβίζελ. Σε συνέντευξή του τον περασμένο Απρίλιο στο podcast «Arroyo Grande», έδειχνε μάλιστα έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στο πολυαναμενόμενο σίκουελ.
«Παίρνει καιρό να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά χρειάζεται ο σωστός χρόνος — και μόνο ο Θεός το γνωρίζει αυτό», είχε πει για το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην ταινία του 2004 και τη συνέχειά της. «Φοβάμαι; Ναι, αλλά αν δεν φοβόμουν, δεν θα ήθελα να δουλέψω με εκείνον τον ηθοποιό, γιατί δεν είσαι έτοιμος», είχε δηλώσει.
Jim Caviezel Won't Return as Jesus for Mel Gibson's 'Resurrection of the Christ' https://t.co/YFr7cW6UDl— The Hollywood Reporter (@THR) October 11, 2025
