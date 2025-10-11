Φώτης Μεταξόπουλος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της και ποτέ δεν φανταζόταν τον εαυτό της γριά
Φώτης Μεταξόπουλος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της και ποτέ δεν φανταζόταν τον εαυτό της γριά
Ήταν γεννημένη σταρ, δεν προσποιούνταν, έλαμπε, είπε ο χορογράφος για την αείμνηστη ηθοποιό
Τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη θυμήθηκε ο Φώτης Μεταξόπουλος, υποστηρίζοντας πως η αείμνηστη ηθοποιός αγαπούσε ιδιαίτερα την εικόνα της.
Ο γνωστός χορογράφος, που είχε επιμεληθεί τη χορογραφία σε πολλές από τις ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, ανέφερε ότι εκείνη λόγω της αγάπης της για την εμφάνισή της δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της ως ηλικιωμένη γυναίκα. Όπως δήλωσε όμως, και ο φακός ήταν «ερωτευμένος» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
«Η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της. Αγαπούσε την Αλίκη όσο τίποτε άλλο. Και ποτέ δεν φανταζόταν τον εαυτό της γριά και γι’ αυτό πέθανε νέα. Θυμάμαι ότι κάποτε έβαψε τα μαλλιά της μαύρα και πήγε να υποδυθεί μια γριά και δεν μπόρεσε να το κάνει», είπε ο Φώτης Μεταξόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time. «Δεν αισθανόταν καλά. Δεν της έβγαινε αυτό. Η Αλίκη ήταν γεννημένη σταρ. Δεν προσποιούνταν. Έλαμπε. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της. Δεν υπάρχει άλλη πρωταγωνίστρια που να είχε τόσα γκρο πλαν όσα είχε η Αλίκη», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο χορογράφος ανέφερε ότι η Αλίκη Βουγιουκλήκα δεν ήθελε να περιβάλλεται από άλλες ξανθιές γυναίκες στις ταινίες. Περιέγραψε μάλιστα ένα περιστάτικο κατά το οποίο απομάκρυνε μια χορεύτρια που είχε επίσης ξανθά μαλλιά. «Θυμάμαι στις πρόβες που κάναμε στο «Πιο λαμπρό αστέρι», της είχα πει να παρακολουθεί τα χορευτικά που έκανα με το μπαλέτο και μετά να μπει κι εκείνη στη σκηνή. Παρακολουθούσε και ξαφνικά με φωνάζει και μου λέει: ''Φώτη, έλα να σου πω''. Σταματάω, με παίρνει παραπέρα και μου λέει: ''Αυτή την ξανθιά πάρε την από εκεί και βάλε την πίσω πίσω''. Ήταν μια ξανθιά χορεύτρια ακριβώς πίσω της και αυτό την ενοχλούσε. Ήθελε τα φώτα πάνω της. Κι αυτή η ξανθιά κοπέλα τής ''έκλεβε'' το φως», αφηγήθηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο γνωστός χορογράφος, που είχε επιμεληθεί τη χορογραφία σε πολλές από τις ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, ανέφερε ότι εκείνη λόγω της αγάπης της για την εμφάνισή της δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της ως ηλικιωμένη γυναίκα. Όπως δήλωσε όμως, και ο φακός ήταν «ερωτευμένος» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
«Η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της. Αγαπούσε την Αλίκη όσο τίποτε άλλο. Και ποτέ δεν φανταζόταν τον εαυτό της γριά και γι’ αυτό πέθανε νέα. Θυμάμαι ότι κάποτε έβαψε τα μαλλιά της μαύρα και πήγε να υποδυθεί μια γριά και δεν μπόρεσε να το κάνει», είπε ο Φώτης Μεταξόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time. «Δεν αισθανόταν καλά. Δεν της έβγαινε αυτό. Η Αλίκη ήταν γεννημένη σταρ. Δεν προσποιούνταν. Έλαμπε. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της. Δεν υπάρχει άλλη πρωταγωνίστρια που να είχε τόσα γκρο πλαν όσα είχε η Αλίκη», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο χορογράφος ανέφερε ότι η Αλίκη Βουγιουκλήκα δεν ήθελε να περιβάλλεται από άλλες ξανθιές γυναίκες στις ταινίες. Περιέγραψε μάλιστα ένα περιστάτικο κατά το οποίο απομάκρυνε μια χορεύτρια που είχε επίσης ξανθά μαλλιά. «Θυμάμαι στις πρόβες που κάναμε στο «Πιο λαμπρό αστέρι», της είχα πει να παρακολουθεί τα χορευτικά που έκανα με το μπαλέτο και μετά να μπει κι εκείνη στη σκηνή. Παρακολουθούσε και ξαφνικά με φωνάζει και μου λέει: ''Φώτη, έλα να σου πω''. Σταματάω, με παίρνει παραπέρα και μου λέει: ''Αυτή την ξανθιά πάρε την από εκεί και βάλε την πίσω πίσω''. Ήταν μια ξανθιά χορεύτρια ακριβώς πίσω της και αυτό την ενοχλούσε. Ήθελε τα φώτα πάνω της. Κι αυτή η ξανθιά κοπέλα τής ''έκλεβε'' το φως», αφηγήθηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ
Για ώρες βασάνιζε η 17χρονη θετή κόρη της τη Γερμανίδα δήμαρχο που βρέθηκε μαχαιρωμένη - Την κρατούσε δεμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους
Τρόμος για φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην της έγινε stalker για έναν ολόκληρο χρόνο
Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ
Για ώρες βασάνιζε η 17χρονη θετή κόρη της τη Γερμανίδα δήμαρχο που βρέθηκε μαχαιρωμένη - Την κρατούσε δεμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους
Τρόμος για φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην της έγινε stalker για έναν ολόκληρο χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα