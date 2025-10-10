EPiC: Elvis Presley in Concert: Το ντοκιμαντέρ του Μπαζ Λούρμαν θα κυκλοφορήσει το 2026
EPiC: Elvis Presley in Concert: Το ντοκιμαντέρ του Μπαζ Λούρμαν θα κυκλοφορήσει το 2026
Για πρώτη φορά θα προβληθούν πλάνα από συναυλίες του Έλβις Πρίσλεϊ στο Λας Βέγκας τις δεκαετίες του 1960 και του 1970
Το ντοκιμαντέρ «EPiC: Elvis Presley in Concert» του Μπαζ Λούρμαν θα προβληθεί στους κινηματογράφους το 2026 μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.
Εστιάζοντας στις συναυλίες του Έλβις Πρίσλεϊ, η ταινία συνδυάζει πλάνα που θα προβληθούν πρώτη φορά από την παρουσία του «βασιλιά του ροκ εν ρολ» στο Λας Βέγκας τις δεκαετίες του '60 και του '70, καθώς και αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ «Elvis: That's the Way It Is» και «Elvis on Tour». Η ταινία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και της Ζυρίχης και θα παρουσιαστεί σε κινηματογράφους τον επόμενο χρόνο σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Σε δήλωσή του σύμφωνα με το Variety, o Αυστραλός σκηνοθέτης δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που ο μοντέρ μου, Τζόναθαν Ρέντμοντ και εγώ συναντήσαμε αυτό το σπάνιο και αδημοσίευτο υλικό για τον Έλβις πριν από σχεδόν 8 χρόνια, αποστολή μας ήταν να εκπληρώσει επιτέλους ο Έλβις το ανεκπλήρωτο όνειρό του να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο».
«Δημιουργήσαμε μια εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ και όχι απλώς μια ταινία συναυλίας. Είναι «Επική». Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που το πάθος μας ταιριάζει με τους (διανομείς) Neon και Universal, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι αυτή η ταινία θα προβληθεί από τοπικούς κινηματογράφους σε μικρές πόλεις, μέχρι τις μεγαλύτερες οθόνες στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου»,
σημείωσε.
Ο σκηνοθέτης επέλεξε τον Όστιν Μπάτλερ για τη μουσική βιογραφική ταινία του 2022 για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office και κέρδισε θετικές κριτικές, στις οποίες υπήρξαν έπαινοι για τον Λούρμαν και την αφοσιωμένη ερμηνεία του Μπάτλερ. Η ταινία ήταν υποψήφια για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου.
Εστιάζοντας στις συναυλίες του Έλβις Πρίσλεϊ, η ταινία συνδυάζει πλάνα που θα προβληθούν πρώτη φορά από την παρουσία του «βασιλιά του ροκ εν ρολ» στο Λας Βέγκας τις δεκαετίες του '60 και του '70, καθώς και αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ «Elvis: That's the Way It Is» και «Elvis on Tour». Η ταινία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και της Ζυρίχης και θα παρουσιαστεί σε κινηματογράφους τον επόμενο χρόνο σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Σε δήλωσή του σύμφωνα με το Variety, o Αυστραλός σκηνοθέτης δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που ο μοντέρ μου, Τζόναθαν Ρέντμοντ και εγώ συναντήσαμε αυτό το σπάνιο και αδημοσίευτο υλικό για τον Έλβις πριν από σχεδόν 8 χρόνια, αποστολή μας ήταν να εκπληρώσει επιτέλους ο Έλβις το ανεκπλήρωτο όνειρό του να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο».
EPiC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT.— NEON (@neonrated) October 9, 2025
A one-of-a-kind cinematic experience from Academy Award–nominated filmmaker Baz Luhrmann, featuring long-lost footage of Elvis Presley. In theaters 2026. pic.twitter.com/CBOlu1z4kT
σημείωσε.
Ο σκηνοθέτης επέλεξε τον Όστιν Μπάτλερ για τη μουσική βιογραφική ταινία του 2022 για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office και κέρδισε θετικές κριτικές, στις οποίες υπήρξαν έπαινοι για τον Λούρμαν και την αφοσιωμένη ερμηνεία του Μπάτλερ. Η ταινία ήταν υποψήφια για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα