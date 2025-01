Μπαζ Λούρμαν: Μετά το «Elvis» ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Bασιλιά του Rock 'n' Roll

Elvis

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η βιογραφική ταινία για τον, «», ο διάσημος σκηνοθέτης,αποφάσισε να αξιοποιήσει το πλούσιο υλικό που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ.Σημειώνεται ότι ο Όστιν Μπάτλερ που υποδήθηκε τον Bασιλιά του Rock 'n' Roll απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.Στο νέο ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να προσφέρει μια ακόμη μοναδική εικόνα για τη ζωή του εμβληματικού τραγουδιστή, ο Λούρμαν αξιοποιώντας σπάνιο οπτικό υλικό και αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του, προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο και να κατανοήσει τη διαχρονική επιρροή του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.«Πάντα υπήρχε συζήτηση μεταξύ των θαυμαστών του Έλβις, τόσο των παλαιών όσο και των νεότερων θαυμαστών που προσήλθαν χάρη στην ταινία μας "", για τις χαμένες ταινίες και τα αδημοσίευτα πλάνα από συναυλίες», δήλωσε ο Λούρμαν στο Deadline.«Ήμασταν έκπληκτοι από τον τεράστιο όγκο αχρησιμοποίητων πλάνων από την ταινία του Έλβις "That’s the Way It Is", την ταινία από το θρυλικό Καλοκαιρινό Φεστιβάλ του Έλβις το 1970 στο Λας Βέγκας – όλα γυρισμένα σε αναμορφική 35mm – καθώς και από την ταινία συναυλιών του Έλβις από περιοδεία δύο χρόνια αργότερα, "Elvis on Tour". Εξίσου συναρπαστικό ήταν ότι βρήκαμε όχι μόνο πλάνα που δεν έχει δει ποτέ κανείς σε αυτή την ποιότητα, αλλά και σπάνιο ηχητικό υλικό από τα παρασκήνια που φοβόμασταν ότι είχαν χαθεί, ειδικά καταπληκτικές ηχογραφήσεις του Έλβις που διηγείται ο ίδιος ιστορίες από τη ζωή του», συνέχισε.«Βρισκόμαστε ακόμη στη μέση της δημιουργίας αυτής της δουλειάς, αλλά έχει γίνει τόση συζήτηση και υπάρχει τόσο ενθουσιασμός γι' αυτήν, που ένιωσα ότι τώρα είναι η ώρα να μοιραστώ όσα συμβαίνουν γύρω από αυτήν. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα, εκτός από το ότι δεν θα το αποκαλούσα ντοκιμαντέρ ή ταινία συναυλίας. Σκοπός μας εδώ είναι να δημιουργήσουμε κάτι νέο στον κανόνα του Έλβις», κατέληξε ο Αυστραλός σκηνοθέτης.Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ αναλαμβάνουν ο σκηνοθέτης και η εταιρεία Authentic Studios. Υποστηρίζεται και διανέμεται από τη Sony Music Vision, σε συνεργασία με τη Legacy Recordings της Sony Music Entertainment.: Shutterstock