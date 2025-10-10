Η Μπέλα Χαντίντ έκλεισε τα 29 - «Θα σε προστατεύω με κάθε κόστος» της έγραψε η Τζίτζι
Το μοντέλο έκανε μια σειρά από insta stories για να ευχηθεί στην αδερφή της
Τα 29α γενέθλιά της γιορτάζει η Μπέλα Χαντίντ, σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και η αδερφή της, Τζίτζι φρόντισε να της ευχηθεί και μέσω των social media. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες της και πάνω σε αυτές έγραψε τις ευχές της.
Η Τζίτζι Χαντίντ ανάρτησε τα στιγμιότυπα σε stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Κάποια από αυτά μάλιστα, είναι από την εποχή που ήταν ακόμα παιδιά. Οι δύο γυναίκες είναι ιδιαίτερα δεμένες και συχνά, κάνουν αναρτήσεις η μία για την άλλη στα social media.
Πάνω στα στιγμιότυπα, με αφορμή τα γενέθλια της Μπέλα Χαντίντ, η Τζίτζι έγραψε: «Είναι η μέρα της Μπέλα. Είναι η κινούμενη "καρδιά" μας. Θα σε προστατεύω με κάθε κόστος. Το καλό που σου θέλω να είσαι ευγενικός στα σχόλια γιατί είναι τα γενέθλιά της. Είναι η πιο αγαπητή θεία. Χρόνια πολλά. Σε αγαπάω τόσο πολύ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
