Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Με μεγάλα μαύρα φτερά στο New York City Ballet Gala - Η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Με μεγάλα μαύρα φτερά στο New York City Ballet Gala - Η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

Η ηθοποιός επέστρεψε στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης με ένα γλυπτό φόρεμα της Iris van Herpen και φτερά αγγέλου

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Με μεγάλα μαύρα φτερά στο New York City Ballet Gala - Η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση
Πέννυ Λουπάκη
Για άλλη μια φορά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στο χώρο της μόδας, με την εμφάνισή της στο New York City Ballet Fall Fashion Gala. Η 60χρονη σταρ εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της, Μάθιου Μπρόντερικ και περπάτησαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί.

Το φόρεμά της συνδύαζε τρισδιάστατες τεχνικές με φουτουριστική αισθητική. Το εντυπωσιακό αυτό κομμάτι ολοκληρωνόταν με τεράστια μαύρα φτερά αγγέλου που έφταναν μέχρι το πάτωμα και στερεώνονταν στους ώμους της, μια εμφάνιση που πολλοί ερμήνευσαν ως φόρο τιμής στο «Black Swan».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γνωστή για τη σχέση της με τη μόδα ήδη από τα χρόνια του «Sex and the City», δήλωσε πως δεν μετανιώνει για καμία από τις εκκεντρικές στιλιστικές της επιλογές: «Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με πράγματα που θα έπρεπε να σας πω ότι ήταν λάθη, μικρά ατυχήματα, λάθος επιλογές, παραπλανητικά, μη κολακευτικά».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κόρες της, εξηγώντας πως ακόμα δεν τις ενδιαφέρει η μόδα. «Μέχρι τώρα, δεν έχουν αρχίσει να λεηλατούν την ντουλάπα μου. Τους αρέσουν τα ρούχα, αλλά δε φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή τους. Έχουν σίγουρα ιδέες για το πώς θέλουν να δείχνουν όταν βγαίνουν από το σπίτι, αλλά δεν είναι απορροφημένες από αυτό», κατέληξε η ηθοποιός.


Πέννυ Λουπάκη
